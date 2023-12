A través de las redes sociales se viralizó un violento episodio que ocurrió en González Catán y tuvo como involucrado a un remisero, quien le rompió los vidrios a un colectivo tras un accidente.

El hecho se dio a conocer en las últimas horas y muestra la agresión que sufrió el interno 432, por la rotura de varios de los vidrios.

Todo comenzó cuando el acusado se sube a la unidad y le expresa al chofer que lo había chocado y que necesitaba que le pague: "Bajate y vemos cómo me arreglás el auto”.

Sin embargo, pasajeros del bus le gritaron que, en realidad, era él quien se encontraba “mal estacionado” en una parada de colectivos y le pidieron calma para continuar con el recorrido. “Tirame una moneda para los tornillos, no te pido nada más. No tengo seguro, me separé y encima me viene a pasar esto“, respondió el sujeto.

Luego se bajó y con un palo que tenía en su mano comenzó a romper los vidrios del colectivo. “Quedate acá y no te muevas. Vamos a ir a la comisaria. Quedate tranquilo que yo filmé todo, vos no tenés la culpa, hermano. Vamos a denunciar, las personas están todas de testigos tuyos, no te hagas problema”, transmitió el pasajero que logró capturar las imágenes del hecho al chofer.

Los daños se registraron en el parabrisas y en dos ventanillas laterales, donde había personas sentadas que debieron escapar para no resultar heridos.