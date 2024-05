Un hombre llegó a la madrugada con graves heridas al Hospital Regional: lo habían apuñalado

En horas de la madrugada de este jueves, un hombre llegó con graves heridas al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia.

Fuentes policiales indicaron a ADNSUR que cerca de la una de la mañana, efectivos de la Comisaría Sexta fueron alertados sobre la presencia de un hombre apuñalado en la guardia del hospital.

Los médicos precisaron que el hoombre posee herida cortada en la zona posterior de la axila y en el brazo, por lo que lo estaban realizando un hemoneumotorax ya que estaba perdiendo mucha sangre.

Ante esta situación, no pudieron entrevistar al herido que se encontraba sedado. En el lugr estaba presente su pareha, qien dijo que no sabía donde fue el hecho ni cómo, ya que el hombre no le alcanzó a dar detalles. Por estas horas se encuentra internado.