Salió a bailar, le metieron un tiro en la cara y fingió su muerte para sobrevivir: "Pensé que me iban a..."

Un joven de 27 años salió de un bar en Tanti, en la provincia de Córdoba. Mientras se subía a su camioneta, accidentalmente hizo marcha atrás y chocó levemente a otro vehículo. Pocos minutos después, el conductor del auto afectado interceptó al joven en la ruta y le disparó en la cara. Ante la amenaza de un segundo disparo, la víctima decidió fingir estar muerta, inclinándose sobre el volante para evitar ser asesinado.

El hecho ocurrió el sábado pasado y de acuerdo a lo que relató la víctima, todo inició a la salida de un bar. El sujeto llevó a uno de sus amigos a su domicilio. Los agresores lo siguieron y a la altura de un semáforo en la Ruta Provincial 28, en el ingreso a Tanti, le cruzaron el automóvil para emboscarlo.

Ensangrentado, el herido fingió su propia muerte para evitar el tiro de gracia. Se hizo el desvanecido y se quedó inmóvil. Al creerlo muerto, el atacante huyó en el Volkswagen Polo.

“Nunca imaginé que me iban a disparar, metió la mano dentro de la camioneta y con la otra intentó abrir la puerta, le cerré la puerta e intenté doblarle el brazo y ahí sentí la explosión, me tiré hacia la derecha y me quedé ahí por las dudas me volvieran a disparar”, contó en diálogo con Carlos Paz Vivo.

Y continuó: " Me tuve que hacer el muerto porque pensé que me iban a volver a disparar. Me tiré sobre el asiento, solo sentía calor en la cara, me chorreaba sangre".

"Manejé unos 15 kilómetros con una mano en la cara y otra en el volante”, agregó en diálogo con Cadena 3. Además precisó que los médicos del Hospital Domingo Funes resolvieron aguardar para decidir si le extraerán o no la bala que está alojada en la zona debajo del ojo.

“Llegué a reconocer a uno, a los otros no, son de Tanti. Todos me dijeron que son unos locos. Estaban pasados de rosca seguro”, aseguró.

La familia del joven lo trasladó de urgencia al Hospital Domingo Funes, en Santa María de Punilla. El disparo le había ingresado por la nariz. Debieron operarlo para extraerle el proyectil. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

El motivo del conflicto

En una primera instancia, el padre del chico herido señaló que su hijo había sido víctima de una banda de delincuentes.

Sin embargo, las declaraciones de la propia víctima indicaron que la agresión ocurrió después de un altercado a la salida del bar al que había asistido.

"Cuando hice marcha atrás, mis amigos me dijeron que raspé el auto de quien después me disparó", sostuvo el joven. "En mi camioneta, yo ni lo sentí", detalló. "De la nada salís y te meten un tiro", concluyó el herido.