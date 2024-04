Rada Tilly: iba a trabajar y chocó contra un caballo que se le cruzó en la ruta

Este martes por la mañana, el conductor de una camioneta protagonizó un violento accidente en la Ruta Nacional Nº3, en la localidad de Rada Tilly.

Fuentes policiales indicaron a ADNSUR que minutos antes de las 8 de la mañana, tras un llamado de alerta, se intervino en la ruta frente al Chenque Rugby Club, donde una camioneta Toyota Hilux había sufrido un violento impacto.

Según precisó el conductor, en momentos que se dirigía hacia su trabajo se le cruzó imprevistamente un caballo que chocó con la camioneta, la cual terminó con importantes daños materiales.

Afortunadamente el hombre no sufrió lesiones, no quiso recibir atención médica, mientras que el vehículo quedó a la espera de una grúa particular.