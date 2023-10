El pasado martes 10 de octubre, se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena y pidieron 13 años de prisión para Franco Ariel Almonacid, que chocó y destrozó el auto de su expareja en Comodoro. Así lo solicitó la fiscal María Laura Blanco.

Cabe señalar que el joven fue declarado culpable de “homicidio agravado por el vínculo, en grado de tentativa” y por “tentativa de homicidio, seis hechos en concurso ideal” por mayoría. El hecho ocurrido el 6 de febrero de 2022. Este jueves 12 de octubre se conocerá el veredicto del tribunal.

La audiencia contó con la participación del tribunal de debate, presidido por Lilian Bórquez, e integrado por María Laura Martini y Raquel Tassello, juezas penales. Mientras que el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por la fiscal general María Laura Blanco. Por su parte, la querella estuvo a cargo de Juan Manuel Irusta. En tanto, la defensa de Almonacid fue llevada adelante por Guillermo Iglesias, abogado particular.

La fiscal, durante su alegato de cesura de pena, hizo hincapié en la escala penal, teniendo en cuenta los delitos de Almonacid y que de acuerdo a la escala el delito más grave de tentativa de homicidio agravado por el concurso ideal, tiene una pena de 10 a 15 años de prisión.

Asimismo, destacó que corresponde el apartamiento del mínimo de la escala penal, debido a que son mayores las circunstancias agravantes que las atenuantes.

En este sentido, recordó que el hecho tuvo intensidad, al chocar dos veces con un camión al auto. De esta forma, pidió que sea considerado como agravante el vehículo de gran tamaño utilizado para cometer el delito. Asimismo, se refirió a agravantes, la extensión del daño y el peligro causado, como la pluralidad de víctimas ocupantes del auto.

Por otro lado, como agravante, los motivos que lo llevaron al ataque, la enemistad, el odio y el conflicto en el Juzgado de Familia. En tanto, Blanco consideró como atenuante la falta de antecedentes penales de Almonacid y la cuestión emocional por el conflicto con la víctima. De esta manera, solicitó la pena de 13 años de prisión de efectivo cumplimiento y el secuestro del vehículo utilizado en el hecho. Además, la inhabilitación especial de 10 años sin conducir vehículos de gran porte.

De la misma manera, la querella llevada adelante por Irusta, coincidió con el pedido de la fiscalía.

Por su parte, Iglesias, el abogado defensor de Almonacid, pidió una pena de 10 años de prisión. "En el análisis de las circunstancias objetivas y subjetivas, con el análisis de la fiscalía se produce el doble juzgamiento", agregó.

Además, sostuvo que “la pena tiene como fin la readaptación social del condenado, y como está planteada la pena se encubren aspectos que tienen que ver con la peligrosidad”. Con respecto a los agravantes expresados por la fiscal Blanco, la defensa de Almonacid sostuvo que el doble choque está incluido en la tentativa de homicidio y por lo tanto no debe ser valorado.

En tanto, pidió que la extensión del daño causado debe ser considerada atenuante. Por otro lado, indicó que la pluralidad está incluida en la escala penal y no debe ser razón para aumentar el plus de la pena. Iglesias se refirió a la pena accesoria de inhabilitación de manejo y solicitó que sea declarada abstracta, teniendo en cuenta que estando en prisión no va a manejar.

EL HECHO

El pasado 6 de febrero de 2022, a las 05:15 de la mañana, la víctima y su pareja estaban en una reconocida cervecería de Comodoro Rivadavia, junto a sus amigos. Habían asistido al lugar en un auto Chevrolet Prisma. Sin embargo, en el interior se encontraron con Franco Ariel Almonacid, expareja de la víctima, junto a su novia actual.

Luego comenzó una pelea dentro del local e intervino personal de seguridad del lugar. Por este motivo, pidieron a Almonacid y sus acompañantes que se retiren de la cervecería. Después de unos momentos, la víctima y su pareja se fueron del local junto a sus amigos.

En ese sentido, se dirigieron a un kiosco para comprar cigarrillos, sin darse cuenta de que los perseguía Almonacid en un camión Volkswagen de grandes dimensiones y con una batea en la parte trasera. De esta forma, cuando uno de ellos bajó a comprar y apareció Almonacid con intenciones de matarlos, estacionó el camión delante del vehículo e inmediatamente dio marcha atrás y chocó al auto y también atropelló a una de las víctimas.

Luego dio marcha hacia adelante y volvió a retroceder para volver a impactar al vehículo, golpeando la puerta del conductor. Cabe recordar que tras el violento ataque, tres de las víctimas sufrieron lesiones leves en su cuerpo. En tanto, todos los restantes también tuvieron fuertes dolores después del hecho.

Este jueves 12 de octubre el tribunal dará el veredicto para Franco Ariel Almonacid.