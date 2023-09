Partió "a dedo" desde la Patagonia hacia Córdoba para buscar trabajo, desapareció y lo buscan intensamente

Un joven de 27 años identificado como Humberto Rafael Rivera, desapareció el pasado 30 de agosto y es buscado intensamente por las autoridades policiales.

Según difundieron a través de las redes sociales, el sujeto que mide 1,70m. y es de contextura física mediana, se marchó de Allen (Río Negro) con el fin de buscar trabajo en Córdoba y emprendió un viaje “a dedo”.

Al momento de su desaparición vestía un jean azul, remera blanca, zapatillas negras y una campera azul. La denuncia fue realizada en la Comisaría 6° de la mencionada localidad rionegrina.

"Me llegó información que lo vieron en Bahía blanca, me dijeron que iba solo en un colectivo", comentó su pareja dialogó con Diario Río Negro.

Rivera tiene una hija de un año y medio. Según comentó la novia, “él le dijo a su amigo que iba a viajar para mejorar su economía e iba a buscar trabajo porque acá en Allen no conseguía”.

“Él me lo estaba planteando pero no estaba muy de acuerdo que se vaya a dedo, menos ahora con la situación actual, pero no sé lo manifesté, solo le dije -después hablamos amor-. Me dijo que allá le aseguraron un trabajo y un lugar para hospedarse”, explicó su pareja.

“Lo último que dijo fue: abuela dígale a la gorda que la amo y que no se preocupe que apenas llegue la llamo”, cerró su pareja.

En caso de tener información sobre su paradero, la familia pidió que se comuniquen al 2984760090 o a la comisaría más cercana.