El dueño de la empresa Disser SA junto a su esposa estafaron a 24 vecinos de la localidad de Esquel. La modalidad de engaño contemplaba recibir sumas importantes de dinero por pedidos de aberturas que nunca entregaron.

La justicia de Esquel pudo establecer que esta misma modalidad de estafa la realizaron en Bariloche y en Tres Arroyos, previamente. Actualmente la pareja se encuentra viviendo en Buenos Aires y no se descarta que sigan estafando a más gente.

Las estafas ocurrieron entre 2020 y 2021, cuando la firma Disser SA tenía oficinas en la ciudad de Esquel y un depósito en Trevelin.

Uno de los 24 estafados, Maximiliano Bossolasco, contó a FM del Sol Esquel que "mi caso fue entre diciembre del 2021 y enero del 2022. Estaba construyendo mi casa, tenía un crédito de PROCREAR y pagué 4 mil dólares por las aberturas que nunca me entregaron", explicó, según publica EQSNotas.

Y detalló que "les escribía y no me contestaban. En agosto me escribieron desde otro teléfono, diciendo que se habían quedado sin materia prima. También dijeron que iban a empezar a enviar las aberturas desde Buenos Aires", señaló Bossolasco. Sin embargo, las aberturas nunca llegaron y así pasó con otros 23 vecinos en esa misma localidad que pagaron con confianza a esta empresa. Tampoco cumplían con sus empleados ni con personas que contrataban por otros motivos, como alquileres.

"Sabemos que es muy difícil recuperar el dinero que nos sacaron, pero queremos hacer algo para que no vuelva a pasar", afirmó la víctima, ya que el monto total de las estafas en Esquel asciende a 241.000 dólares, conforme monto actualizado al día de la fecha.

El damnificado indicó que esta pareja también tenía denuncias en la ciudad de San Carlos de Bariloche por esta misma modalidad de estafa, "pero allá la fiscalía nunca siguió la investigación".

La fiscal María Bottini y el funcionario del MPF de Esquel, Julián Forti presentaron la acusación pública pidiendo la apertura de la etapa de juicio, y el abogado Daniel Sandoval planteó un recurso a la Cámara Penal. Ahora se espera la definición para dar continuidad al proceso.