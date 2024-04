El imputado Cesar Alejandro Hernández, alias “Chatran”, se encuentra detenido en el marco de otra causa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la jueza de Comodoro Rivadavia, en un principio, dio por abandonada la defensa particular del acusado ya que su abogado particular no pudo ser localizado.

Asimismo, el no aceptar la defensa pública por parte del imputado fue interpretado por la jueza como “un dispendio para entorpecer el presente proceso”, por lo cual se le designó un abogado de la Defensa Pública.

En esta audiencia presidió la revisión Raquel Tassello, jueza penal; el Ministerio Público Fiscal fue representado por María Laura Blanco, fiscal general, en tanto que la defensa de Hernández fue ejercida por Gustavo Oyarzun, defensor público.

LOS HECHOS

La fiscal se refirió a que el pasado 9 de mayo de 2023 se le dictó a Hernández la rebeldía y captura por no presentarse a juicio. Y luego se supo a través de Migraciones que había salido del país.

Desde es el 9 de marzo de 2023 permaneció rebelde hasta el 15 de febrero de 2024, luego que se realizara la audiencia al ser detenido en la ciudad de Buenos Aires por un nuevo hecho. Después se fugó nuevamente y fue detenido.

Así “no quedan dudas del peligro de fuga vigente, por el comportamiento del imputado, por la gravedad de los hechos (19 hechos de estafa) y se pide una pena que es de cumplimiento efectivo. Además, cuenta con antecedentes penales, es decir cualquiera sea la pena como resultado del proceso, la misma será de efectivo cumplimiento.

No se presentó a la audiencia de debate, intentó dar un tipo de justificación y luego se fue del país. Solicitando por todo ello se mantenga la prisión preventiva de Hernández hasta la finalización del debate, que está fijado su inicio para el próximo 8 de mayo de 2024.

Por su parte, la defensa argumentó que “su pupilo estuvo a derecho hasta que se dictó su rebeldía el 9 de marzo de 2023”. Además, la duración de la prisión preventiva que le dictaron en la causa de CABA es mayor al tiempo que resta para el debate en la causa local.

“Ninguna afectación tendría para esta causa el cese de la prisión preventiva, ya que va a continuar detenido en CABA”. Prorrogar la preventiva sería un adelanto de pena, continuó el defensor. Solicitando el cese de la preventiva en la presente causa ya que Hernández se encuentra detenido en CABA en otra causa.

Finalmente, la jueza penal resolvió mantener la prisión preventiva del imputado Hernández ya que hace un año que estamos intentando realizar el debate. Luego se le dicta la rebeldía por fugarse en una fiscalía de CABA.

A continuación, nuevamente se lo detiene en Tigre en provincia de Buenos Aires. Un año estuvo la causa suspendida por la conducta del imputado. Por lo tanto, existe peligro de fuga y no tiene arraigo, para asegurar su presencia en el juicio. Que esté detenido a disposición de otro juzgado no es un argumento para que no pueda estar detenido en la presente causa, concluyó la jueza. De esta manera, dictó su prisión preventiva hasta la finalización del debate, como lo solicitara la fiscal.