Le robaron la computadora que tenía fotos de su hijo fallecido y ofrece recompensa para recuperarla

Vanina y su familia llegaron de viaje este domingo, y al ingresar a su vivienda, notaron que “habían roto una ventana” y lograron ingresar a la oficina donde ella trabaja.

Al principio pensaron que no les faltaba nada “porque las cosas más grandes estaban”, pero en el transcurso de la tarde observaron que no estaba “la notebook y la tablet" de su hijo que falleció.

“Tenía muchas cosas de él y era la que utilizaba, por eso me moviliza tanto y me gustaría poder encontrarla”, relató Vanina, en diálogo con ADNSUR.

LA HISTORIA DETRÁS DE LA NOTEBOOK

“Mi hijo falleció hace cinco años de leucemia, y esa computadora la compramos para que él tuviera en el hospital. Fue el último regalo del día de la madre, porque él me la entregó a mí cuando tenía tres añitos”, recordó la mujer.

Y continuó, “ahí tengo absolutamente todas sus fotos, grabaciones, audios, videos. La seguí usando durante todo este tiempo, pero es lo que me recuerda a él. Y también falta su tablet, que no la volví a prender porque me generaba mucha angustia, pero la tenía guardaba porque era importante para mí”, destacó.

DATOS DE LA COMPUTADORA

Se llevaron la computadora con un “porta notebook”, un bolso negro, adentro estaba el cargador y un mouse inalámbrico color rosa. “Tenía un sticker del escudo de Boca que decía Lauti, y en la tapa tenía unos stickers de mariposas. Era una HP blanca”, describió.

En tanto, la tablet era de marca “CX”, estaba en un porta tablet con teclado color negro, y no tenía cargador.

Si alguien ve la computadora en redes sociales, Vanina pide que la compren , “yo doy recompensa, devuelvo la plata, lo que sea, pero que me avise, me busque por facebook o al 297-155392185”.

La mujer ya radicó la denuncia y mantiene las esperanzas de recuperar el dispositivo tan valioso sentimentalmente para ella y su familia.