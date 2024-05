El adolescente de 15 años que mató de una puñalada a Gonzalo Guenchur para robarle el celular el pasado martes por la mañana cuando esperaba el colectivo para ir a la escuela, no irá preso ni afrontará una causa, sin embargo fue puesto a disposición del Juzgado de Familia por encontrarse en situación en situación de vulnerabilidad.

Horas antes, el ministro de Seguridad del Chubut, Héctor Iturrioz, había adelantado está situación tras dar a conocer su identificación como el presunto autor del homicidio. “Ni siquiera puede ser juzgado”, dijo y planteó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad a 14 años.

Pasadas las 10 de la mañana de este jueves, Noelia Alderete, mamá de Gonzalo, se acercó a fiscalía para tomar contacto directo sobre la investigación. "No es duda sino que no quiero que pague alguien inocente por quien realmente cometió el homicidio", aseguró minutos antes de ingresar a la fiscalía para conocer más detalles sobre el menor de 15 años, señalado como el presunto autor del homicidio de su hijo.

"Yo espero que la justicia obre y no nos deje este trabajo a nosotros, yo no quiero salir a averiguar yo, pero si tengo que hacerlo, saldré”.

"Le pido a la gente que estaba en las garitas se acerque a testificar porque yo no necesito que me digan si es esta persona (el menor de 15 años), no quiero que me vendan gato por liebre, no quiero que me vendan ningún cuento. Si yo veo cosas raras hoy, voy a ir garita por garita a preguntar".

La mujer aclaró que su hijo no estaba vinculado a personas que cometían hechos delictivos, ni a alguna hinchada de fútbol conflictiva. "Nunca fue un chico que frecuentaba la cancha, si iba para aniversarios pero miraba al costado, comía algo y después se venía. Él no tenía conflictos para nada”.

Sobre el debate en torno a la iniciativa que prevé la baja de la edad de imputabilidad, Noelia aseguró: “Me parece perfecto porque los chicos tienen conciencia, a partir de los 9 años, comienzan a tomar conciencia. Lo más justo es que si es un pibe de 15 años que pague como corresponde”, concluyó.

MARCHA PARA EL VIERNES

Los compañeros de Gonzalo Güenchur, de sexto año de la Escuela Nº 711, convocaron a una marcha para el viernes 24 a las 18 horas, con concentración en la plaza 83.

"No vamos a parar hasta que se haga justicia por nuestro compañero. Justicia por Gonzalo. Ayer fue Gonzalo, hoy puede ser cualquiera de nosotros".