El jefe de la División de Investigaciones Policiales (DIP) de la Policía de Comodoro Rivadavia, Pablo Lobos, dio detalles a ADNSUR sobre cómo avanza la investigación sobre el brutal crimen en el que un hombre de 33 años mató a su madre, asfixiandola con una almohada.

El matricidio que conmovió ayer a Comodoro ocurrió en una vivienda del barrio Juan XXIII. El joven fue detenido de inmediato tras el hallazgo de la mujer sin vida en su habitación, y se encuentra internado en el Hospital Regional. Se constató que la mujer llevaba una semana o varios días sin vida "de acuerdo al grado de descomposición”

Lobos señaló que en las últimas horas se recopilaron entrevistas a vecinos y testimonios, en ese contexto se encontró “una carta que había dejado el hijo en el domicilio". Allí, según precisó, había dado cuenta de que se había “autolesionado” tras reconocer que había matado a su mamá.

“La mujer tenía diabetes, algunos problemas importantes de salud, la habían operado recientemente y no podía alimentarse de manera correcta por una enfermedad en la boca. Estaba muy delgada, una situación muy compleja”, afirmó.

El jefe policial señaló que esta situación delicada de salud de la mujer la dio a conocer el homicida en la carta "como que eran algunos motivos para hacer este acto de homicidio. Después comentaba algunas cuestiones psiquiátricas o psicológicas pero eso no lo pudimos corroborar. Pero ayer el hospital aclaró que no era un paciente psiquiátrico".

No obstante, aclaró que en el texto "no hay un pedido, al menos no lo refleja como un pedido de la madre" que le quitara la vida por su compleja situación de salud.

Finalmente, sobre la usurpación de la vivienda que se registró en la tarde de ayer, a pocos horas de conocerse el fatal episodio, indicó que la policía intervino rápidamente y pudo desalojar a las personas que habían ingresado aprovechando que estaba desocupada.