Incendio en un pozo petrolero: pudieron contener el fuego e investigan las causas

El incendio desatado este viernes en la traza de una línea eléctrica de un pozo petrolero que opera CGC finalmente pudo ser controlado en las últimas horas, tras un amplio despliegue de entes provinciales, municipales y de las propias compañías para contener las llamas. También colaboró la empresa YPF con los trabajos y ahora investigan las causas del siniestro.

El fuego se había desatado este viernes al a tarde a unos 20 kilómetros al oeste de Caleta Olivia, puntualmente en lalínea eléctrica que alimenta al pozo petrolero “TP-3013” y puso en alerta a toda la zona norte de la provincia de Santa Cruz. Las llamas, incluso, podían verse desde Comodoro y Cañadón Seco.

Investigan la muerte de una nena que se habría enroscado una sábana al cuello mientras jugaba y se asfixió

La compañía petrolera había informado en un comunicado que "inmediatamente luego de detectado el siniestro, se activó el rol de llamadas y se puso en marcha el plan de contingencia" y que "se dio aviso también de la situación a las autoridades públicas provinciales y locales”.

En el momento del incendio regía un alerta amarilla por fuertes vientos en toda la zona norte santacruceña, lo que generó una rápida expansión del fuego en la zona.

“Más allá de la batería TP-174 que se encuentra a 3 km. al sur-oeste del fuego, y que no corre ningún riesgo de ser alcanzada, no existen instalaciones o plantas cercanas que puedan estar en peligro y complicar la situación”, aclaró la empresa, que aclaró además que afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Pico Truncado: encontraron a una mujer muerta en el baño de su casa

Según detalló L a Opinión Austral, personal de la empresa CGC, junto a YPF, que colaboró para el control del fuego con personal y una motobomba adicional que llegó horas más tarde desde Las Heras, trabajó junto a personal de Bomberos del cuartel de Caleta Olivia y de Cañadón Seco. También intervinieron miembros del Consejo Agrario Provincial, Defensa Civil, Municipalidad de Caleta Olivia y de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE).

Mientras los equipos intentaban combatir las llamas con dos autobombas de Bomberos y otras de las empresas, otro grupo realizaba cortafuegos con maquinaria pesada.

Fue a pescar este domingo y lo encontraron muerto en la costa

Se trabajó con dos motoniveladoras y dos retroexcavadoras, así como también cuatro motobombas y cuatro camiones cisterna de 35 m3 de capacidad cada uno, con “personal equipado con mochilas de aspersión y equipos bate fuego”, además de disponerse de una ambulancia en el lugar para cualquier imprevisto, detalló CGC.

INVESTIGAN LAS CAUSAS

La causa del incendio en la zona es materia de investigación. Según informó el mismo diario, entre las primeras hipótesis trascendió que un grupo de personas habría provocado, en un intento por robar cables, un cortocircuito en la línea que se cayó y se desató el fuego en los pastizales de alrededor.