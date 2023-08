Una nena de seis años fue abusada sexualmente en el baño de una escuela en la provincia de Corrientes y su familia denuncia la falta de respuestas de la institución ante el fuerte caso.

El hecho ocurrió en la Escuela N°404 “Dr. Eduardo Wilde” y a raíz de la denuncia, un grupo de padres se acercó al lugar en busca de información, algo que no terminó bien y tuvo que arribar personal de infantería y patrullas motorizadas para evitar que la situación en la puerta del lugar pasara a mayores.

La mamá de la joven brindó declaraciones tras lo sucedido en la escuela y reveló que su hija quedó shockeada luego de vivido en el baño de la institución. “Mi hija tuvo que esperar hasta las 18.15 en que sale para contarme. Hasta hoy la nena decía que esto era su culpa. Ella se siente culpable por lo que pasó. Ella cuenta, no estoy inventando, es la declaración de mi hija. Cuatro horas estuvo sufriendo. Sus compañeritos dicen que ella estuvo mal, triste, decaída, llorando y la maestra no habría hecho nada al respecto”, manifestó la mujer en FM Sudamericana de Corrientes.

“Pido que la docente y la directora sean retirados de sus cargos, porque la docente no me dio ninguna respuesta, la maestra se borró, no me habló”, añadió. A su vez, resaltó que su profesora le dijo “ya viniste melancólica otra vez” a raíz del mal estado anímico de la joven.

Según la información brindada por la familia, el hecho fue denunciado, e interviene la división policial de Delitos Complejos en la recolección de elementos que permitan esclarecer el hecho, como la entrega de material fílmico captado por cámaras de seguridad de la escuela.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, podés comunicarte de forma gratuita con la línea 137 o al 144.

Se contemplan todos los tipos y modalidades de violencia de género reconocidos en la Ley N° 26.485: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática, pública política y en el espacio público.