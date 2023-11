Hackearon el WhatsApp de un prestigioso hotel chubutense y temen por posibles estafas

Las estafas virtuales y telefónicas son moneda corriente en los últimos días. Una gran cantidad de usuarios han sido vulnerados alguna vez con este tipo de delito, en muchas ocasiones a través de la aplicación de WhatsApp.

En esta oportunidad, la cadena hotelera Rayentray emitió un aviso en relación a su seguridad, advirtiendo a sus clientes y seguidores sobre una situación.

“Nuestra cuenta de WhatsApp ha sido vulnerada. Por este motivo les pedimos que no abran links ni acepten ningún tipo de mensajes del número 280 4629-333. Estamos trabajando para resolver este problema lo antes posible. Si reciben algún mensaje de este número, les pedimos que no lo abran ni lo respondan”.

El hotel Rayentray de Puerto Madryn emitió el aviso para que sus contactos no sean víctimas de alguna estafa o engaño.

CÓMO PREVENIR ESTAFAS POR WHATSAPP

✅Activar la verificación en dos pasos: Con esta herramienta se habilita un PIN de 6 dígitos que te permitirá que tu cuenta este asegurada. De vez en cuando la aplicación te pedirá esta clave para chequear que efectivamente quien está utilizando la cuenta sea el dueño de ese número.

✅Restringir la foto de perfil: Mostrar tu foto de perfil solo a tus contactos previene que alguien saque una captura de la imagen y luego robe tu identidad virtual. Lo mejor en estos casos es solo exhibirla ante los números telefónicos que tenemos agendados entre nuestros contactos.

✅Atención con la contraseña del correo de voz: Lo importante es asegurarse de que solo el propietario de la línea tenga acceso al correo de voz. El buzón viene predeterminado por la empresa de telefonía celular y usualmente los usuarios no se ocupan de configurarlo.

✅No compartir el código: Al usar la cuenta en un nuevo dispositivo, el servicio envía un código de activación de 6 dígitos por SMS (también puede seleccionarse la opción de recibirlo a través de un llamado). Es clave no compartir con nadie este PIN, ya que si no cualquiera podrá activar nuestra cuenta de WhatsApp desde otro teléfono.