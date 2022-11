Femicidio de Daniela Velasco: "Soy culpable, quiero pagar por lo que hice y no merezco vivir", admitió su expareja

El lunes pasado estaba previsto que iniciará el juicio contra Miguel Ángel Asencio por el femicidio de la locutora y docente de Comodoro Rivadavia, Daniela Velasco, ocurrido el 5 de noviembre de 2021. Sin embargo, la primera jornada se suspendió luego de que el único imputado se desmayara.

Lucia Pettinari, defensora pública, indicó a ADNSUR que previo al inicio del juicio el único imputado “nos manifiesta que se sentía mal, que se sentía descompensado y se desmaya”, indicó y señaló que se solicitaron estudios médicos- por lo que suspendió la audiencia - por sus antecedentes de cardiopatías y diabetes.

Este miércoles 30 de noviembre, a las 08:30 de la mañana, finalmente se dio inicio al juicio por el femicidio de la docente de 53 años en los tribunales del barrio Roca. El tribunal de debate está integrado por Martín Montenovo, Mariano Nicosia y Ariel Tedesco; el Ministerio Público Fiscal esta representado por Verónica Dagotto; en tanto que la defensa de Asencio es ejercida por Lucía Pettinari y Gustavo Oyarzún, de la Defensa Pública.

“ECHÓ A PERDER TODO”

Durante la primera jornada se dio a conocer una grabación de 55 minutos de Miguel Asencio, donde habla de su relación con la víctima: “Daniela echó todo a perder”, afirmó.

Y dio detalles de una situación que habría cambiado la relación. “El día que se llevó de mi casa 15 mil pesos y al otro día nos hizo encontrar en otro lugar para devolvérmelos, llorando me dijo que los necesitaba”.

“Ella seguía yendo a mi casa pero nada volvió a ser lo mismo. Ella me llamaba a la noche y llorando me pedía perdón de todas las formas posibles . Y ella me mandó un mensaje diciéndome te propongo que nos veamos sin besos porque yo le sentía olor a cigarrillo".

Y confesó que la decisión de cometer el femicidio fue cuando "en el sobre que me entregó había un papel que decía "perdoname" y un billete de 100 dólares viejos. No era un billete de los míos porque yo tenía 36 mil dólares que me llevó que eran nuevos. A partir de ahí, tomé la decisión de ir a la escuela a esperarla".

“Con esto termino y quiero decir: que yo soy culpable de lo que hice, quiero pagar por lo que hice y no merezco vivir. Eso es todo”, dijo para concluir y afirmó: “Esta es mi declaración, es la primera vez y única vez que voy a hablar. Yo si bien se que no hay justificativo para lo que hice, lo hice y quiero pagarlo”

EL FEMICIDIO DE DANIELA

El 5 de noviembre de 2021, cerca de las 14:20 horas, Daniela Velasco de 53 años y madre de dos hijos, estaba por ingresar a trabajar a la escuela Perito Moreno, donde dictaba clases de Lengua, cuando fue abordada por su ex pareja, Miguel Ángel Asencio.

El hombre que llevaba un cuchillo de al menos 30 centímetros de largo y le dio cuatro puñaladas, causándole la muerte. Esto fue advertido por un testigo y Asencio se dio a la fuga en dirección a Calle Brown, fue perseguido por el hombre y por personal de tránsito.

Luego de varios metros, al verse acorralado, Asencio se puso el cuchillo en el cuello y amenazó con suicidarse. Finalmente, arrojó arma blanca en la vía pública. Ambos, imputado y víctima, mantuvieron una relación corta de 5 meses ya finalizada.