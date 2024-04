Estuvo desaparecido un mes en Chubut y lo encontraron muerto enterrado en un patio: su familia pide justicia

Marcelo Roberto Palavecino ERA un vendedor ambulante de 50 años, estuvo desaparecido en Chubut durante un mes y finalmente su cuerpo sin vida fue encontrado enterrado en la noche del martes 6 de junio del 2023, en el patio de una casa en el barrio Don Bosco de la ciudad de Trelew.

Se había radicado una denuncia sobre su desaparición a principios de mayo, cuando su familia en Buenos Aires perdió todo contacto con él. Finalmente lo encontraron muerto. Horas después del macabro descubrimiento, el propietario de la vivienda donde se encontró el cuerpo, se entregó a la policía.

La justicia determino en su momento - en junio del 2023 - que Jesús Ranquileo, único detenido por el crimen, pase seis meses con prisión preventiva por la investigación de "homicidio simple".

Según se pudo establecer, le asestó siete estocadas con un arma blanca a Palavecino, lo que produjo su muerte. Después de cometer el crimen, intentó ocultar el cuerpo cavando una fosa profunda y cubriéndola con escombros, basura y cemento. La víctima presentaba siete heridas de arma blanca en el cuello.

A casi un año de su muerte, la familia de Marcelo Palavecino pide justicia. Su hermana Mirtha afirmó que no e ha avanzado en la investigación por el homicidio. “Cada vez que lo recuerdo me entristece, me angustia. Lo único que queremos es justicia”, dijo.

La familia de la víctima desconfía de la coartada del principal sospechoso, quien alegó estar ausente durante el fin de semana del crimen. “Él convivió con el cuerpo de mi hermano sepultado en su patio. ¿Cómo un ser humano puede vivir así? Es descabellado”, expresó en dialogo con Radio 3.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer el crimen y determinar si hay más implicados en este caso. Mirtha expresó su agradecimiento a la comunidad por su apoyo en la búsqueda y realizó un llamado para que el 5 de mayo, a las 21 horas, se prenda una vela blanca en memoria de Marcelo, como un gesto simbólico para “iluminar su alma hasta que se haga justicia”.