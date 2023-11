CHUBUT El descargo de la jueza Suárez frente a la acusación: “Sólo me senté en el piso, no me acosté boca abajo ni lo besé ni me besó en un sentido romántico” En la primera audiencia del jury contra la magistrada de Comodoro Rivadavia, se leyó un descargo por escrito en el que Suárez rechazó las acusaciones por su conducta al visitar al preso Bustos, “para entrevistarlo con el objetivo de escribir un libro”.