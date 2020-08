BUENOS AIRES (ADNSUR) - Una joven de 22 años perdió un embarazo de cinco meses de gestación luego de ser golpeada por un grupo de delincuentes durante un robo en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. También resultó herida la madre de la mujer, que fue baleada en una pierna.

El violento ataque ocurrió el miércoles pasado, cerca de las 20:40 de la noche, cuando la víctima, Nadia Riveros, iba junto a su madre y su tío hacia el Hospital Paroissien debido a dolores relativos al embarazo. “Llamé a un remís, pero como tenían unos 40 minutos de demora le pedí a mi mamá que viniera para que me llevara porque me dolía mucho la panza”, contó después la chica a la prensa.

Nadia salió de la casa y mientras sus familiares la esperaban en el auto en el cruce de las calles Castañón y Concejal Luis Alberto Settino, aparecieron tres ladrones armados que venían a pie y los abordaron: los agredieron a golpes y culatazos para robarle el auto, un Chevrolet Corsa.

Instintivamente, la joven trató de defender a sus familiares: “Cuando vi que (los asaltantes) se acercaron a mi tío, que estaba del lado del conductor, pensé que le iban a hacer algo a él y le pego dos patadas en la cara e intento que se le caiga el arma, entonces ahí como que se calentó y empezó a tirar tiros”.

Los delincuentes actuaron con mucha violencia. En medio de la situación, uno de ellos le disparó en un tobillo a la mamá de la mujer embarazada, que afortunadamente está fuera de peligro.

A Nadia le dieron varios culatazos en la cabeza. “No me di cuenta que me pegó −relató la joven− y cuando siento todo caliente, me miro y estaba chorreando sangre que no paraba. Por suerte el disparo a mi mamá no le tocó ningún hueso”.

Nadia dos días después de haber sido asaltada y golpeada

Tras ello, los asaltantes se escaparon a toda velocidad en el auto de las víctimas. Ese vehículo luego fue encontrado abandonado en el barrio Villegas.

Ambas mujeres fueron trasladadas hacia el mencionado nosocomio que está ubicado a la altura del kilómetro 21 de la Ruta Nacional N° 3. Allí Nadia fue asistida, le hicieron controles y recibió el alta. Pero anoche empezó a sentir malestares por lo que la llevaron nuevamente al hospital. Poco después se conoció la triste noticia de la pérdida del embarazo.

Nélida, tía de Nadia, dijo hoy a los medios que su sobrina “tenía dolor de panza, por eso iba al médico, que le dijo que a consecuencia de lo ocurrido, de pasar nervios, tensión y estrés, hizo que pierda el embarazo, además de recibir un culatazo en la cabeza”.

“Mi sobrina está triste y quiere permanecer en su privacidad por ahora, hay que dejar que mantenga su duelo y estamos tristes porque esperábamos un poquito de Dios para que le dé la vida, pero no fue así”, agregó.

“Espero que se sepa quién fue y que paguen por lo que hicieron, era una vida que venía y ellos estaban contentos con esto”, cerró Nélida.

El caso es investigado por el fiscal Gastón Bianchi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial La Matanza. Todavía no hay detenidos.

Varias cámaras de seguridad de la zona registraron parte del brutal asalto, publicó Infobae.