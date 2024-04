Este pasado miércoles por la noche, la policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre de 50 años dentro de un freezer.

La escalofriante escena tuvo lugar en el barrio Alto Alberdi de Córdoba, cerca de las 22 horas, donde se descubrió el cuerpo de Mario Antonio Albornoz en su domicilio en la calle Santa Rosa al 3330.

Según informó La Voz, tras recibir un llamado al 911 que alertaba sobre la ausencia prolongada de la víctima, la policía ingresó al lugar para encontrarse con un escenario caótico y, en medio de ese desorden, hallaron el cuerpo del hombre dentro de un freezer. Mario vivía solo desde hacía años, sumiendo al barrio en un profundo estupor ante el macabro hallazgo.

Se reveló el polémico negocio que Morena Rial pensaba hacer con su embarazo

Ante el escenario descubierto, los investigadores tienen como principal hipótesis que se trató de un homicidio en ocasión de robo ya que además había sangre en almohadones y mantas.

El medio Cadena3 destacó que los familiares de Albornoz declararon que desde el lunes no tenían noticias de él: "El domingo le mandé un mensaje pidiéndole una remachadora y nunca me contestó, me parecía que había algo raro por la mugre de los perros en el patio", destacó un vecino.