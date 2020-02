ROSARIO (ADNSUR) - Un macabro hallazgo se registró en la ciudad de Rosario. Operarios que trabajaban con una retroexcavadora sacando residuos de un baldío utilizado como basural, encontraron una pierna calcinada de un nene de aproximadamente cuatro años.

El hecho ocurrió en el barrio Empalme Graneros, en un sector donde vecinos de la zona arrojan residuos a diario que suelen ser incinerados.

La pierna calcinada fue hallada este miércoles por la tarde, y debido a la falta de luz en el personal de la Agencia de Investigación Criminal tuvo que preservar la escena con fajas de seguridad para profundizar los peritajes hoy por la mañana. Correspondería a un niño de entre tres y seis años de edad.

Fuentes policiales indicaron que en el barrio no hay ningún pedido de paradero de menores de edad. En las primeras horas de este jueves comenzaron a remover el lugar con el objetivo de encontrar el resto del cuerpo para poder identificarlo.

“La carne estaba como roja, como prendida fuego", graficó una vecina del lugar. "No pensamos nunca ver lo que estamos viendo ahora, no tenemos luz, no tenemos cámaras” denunció en diálogo con Telenoche Rosario. “Vienen de todos lados a tirar basura, tiran bolsas, perros muertos, es una asquerosidad, es tierra de nadie”, enfatizó.