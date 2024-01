Encontraron a un nene de 2 años muerto: pasó casi una semana al lado del cadáver de su papá

Un trágico hecho conmueve por estas horas a Reino Unido tras el hallazgo de un nene de 2 años que murió de hambre y fue acurrucado al lado del cadáver de su papá.

Ocurrió en la localidad de Skegness, en el condado británico de Lincolshire, cuando Kenneth Battersby, de 60 años, y su hijo Bronson, fueron encontrados sin vida en el interior de su casa.

Según las autoridades, el menor pasó varios días sin comida ni agua, luego de que su padre muriera por un paro cardíaco. El hallazgo fue realizado por una trabajadora social, según publica Crónica.

Las víctimas fueron vistas por última vez con vida el pasado 26 de diciembre por un vecino que los visitó.

Fuentes policiales indicaron que los servicios sociales se comunicaron con Kenneth para poder coordinar una visita a la casa el 2 de enero. Sin embargo, el día de la visita la trabajadora social quiso comunicarse con el padre del chico, pero no tuvo éxito.

La mujer esperó unos cinco días hasta que finalmente decidió ir a la casa acompañada por la policía. Al ingresar a la propiedad, hallaron los cadáveres del padre y su hijo.

Según indicaron las autoridades, el papá murió de un ataque cardíaco, mientras que el niño habría permanecido durante varios días en la oscuridad, sin comida ni agua, hasta morir de hambre y deshidratación. Luego del informe forense, la policía concluyó que “las muertes no se consideran sospechosas”.

“TODAVIA HABRÍA ESTADO VIVO”

Sarah Piesse, madre del niño y exesposa del hombre, contó que los había visto días antes de navidad tras mantener una discusión.

“Los resultados de la autopsia confirman que Bronson murió de hambre.. Creen que Kenneth murió no antes del 29 de diciembre. Significa que si la trabajadora social hubiera presionado para entrar cuando no recibió respuesta el 2 de enero, entonces Bronson todavía habría estado vivo”, aseguró en una nota con el diario The Sun.

Y responsabilizó a los servicios sociales por lo sucedido. “Si los servicios sociales hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo. Pero no hicieron nada”.