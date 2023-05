El video de la brutal golpiza de un campeón de artes marciales a un delivery porque llegó tarde

"Si me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo", le dijo Santiago Pissani, empresario y campeón de artes marciales, a Sebastián Lafuente, un joven repartidor de delivery. Segundos antes, lo había golpeado brutalmente por demorar en la entrega del pedido.

Todo ocurrió el pasado 1° de mayo en la localidad de Posadas, en Misiones. Pero en las últimas horas, trascendió un video grabado desde una casa vecina a la del empresario, donde alguien filmó a Pissani mientras tenía reducido y amenazaba al joven repartidor.

Lafuente demoró en entregar dos pizzas y cuando llegó al domicilio, se encontró con Pissani desencajado, alegando que no pagaría la comida. Luego tomó las cajas y las tiró a la calle, reclamándole al delivery que se fuera.

El conflicto comenzó a escalar y el agresor empujó al repartidor que estaba arriba de la moto. Luego le quitó el casco y le pegó en la cara. En imágenes posteriores, se observa el rostro de la víctima magullada en la nariz y el pómulo izquierdo.

"Pará loco, yo estoy laburando", llegó a decirle el joven. “Te voy a lastimar todo, yo te pago imbécil”, le respondió Pissani.

La denuncia quedó a cargo del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, encabezado por el juez Juan Manuel Monte, quien ordenó detener al agresor de 55 años.

“Le pedí llevarle la pizza de nuevo, porque si no me iban a pagar, pero él no estaba de acuerdo. Por eso decidió tirar ambas pizzas al piso y me amenazó. Me dijo que no vaya a la Policía ni a los medios porque me iba a buscar y me iba a reventar”, dijo.

“Pensé de todo, pensé que no salía vivo de ahí. Tenía miedo de que me rompa la mandíbula, que me deje tirado, noqueado, no sé si muerto”, manifestó.

Finalmente sostuvo: “Cualquier cosa que me pueda ocurrir de ahora en más, a mí o a mi familia, será culpa de él, porque amenazó con buscarme y reventarme”.