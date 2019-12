El auto tenía el tanque lleno y no había rastros de sangre

CÓRDOBA - Se confirmó que el cuerpo calcinado que fue encontrado este jueves en la ciudad de San Francisco, en Córdoba, pertenece al ginecólogo desaparecido Daniel Casermeiro.

El cadáver del médico fue hallado en la zona de rastrillajes, donde emitió señal por última vez su celular. Este viernes a las 11 el fiscal de la causa Bernardo Alberione dará una conferencia de prensa.

Qué había dicho el hijo del ginecólogo desparecido

Días atrás, Diego, el hijo del médico, negó que su padre fuera prestamista, luego de las versiones que surgieron después de encontrar el auto del médico abandonado con ocho millones de pesos en su interior. ”Mi papá era una persona muy conocida en estas ciudades y podía llegar a darle plata a alguien que la necesitara, pero no era prestamista”, aclaró el último martes, en diálogo con Arriba Argentinos.

En alusión al hallazgo de la plata que estaba en el BMW, contó que estaría relacionada con una transacción inmobiliaria y que esa era una de las actividades de su padre: “Iba a encontrarse con un arquitecto para hacer una operación. Es un valor coherente para comprar una propiedad básica en esta zona”.

Además, se había mostrado esperanzado con la posibilidad de encontrarlo con vida y negó que haya huido. “Si se hubiera escapado se habría preparado, llevado ropa, y eso no sucedió. Lo conocemos, no puede haber pasado eso. Tampoco creemos que se haya quitado la vida, en ese caso habría aparecido el cuerpo. Son todas hipótesis igualmente, no sabemos nada de él: solo queremos que aparezca vivo”, afirmó.

El fiscal Bernardo Alberione explicó que el vehículo del médico, un BMW blanco, apareció en una plantación ubicada a poca distancia de la localidad donde vivía. Adentro había una importante suma de plata distribuida entre el baúl y el habitáculo, que se encontraba cerrado con llave. El auto tenía el tanque lleno y no había rastros de sangre.