Eduardo Astudillo fue condenado por dispararle a la policía y Nicolás Valdivieso recibió la absolución "por duda"

Este viernes se concretó la jornada de alegatos finales en el juicio por jurados que tiene como coimputados a Nicolás Valdivieso y Eduardo Astudillo. En su alegato el fiscal consideró probado el hecho a lo largo del debate y solicitó se declare penalmente responsable por tentativa de homicidio agravado a ambos imputados. Por su parte el defensor de Astudillo solicitó se lo declare responsable pero no de tentativa de homicidio, sino de abuso de arma. En tanto que el defensor de Valdivieso pidió su absolución. Finalmente, la jueza técnica declaró clausurado el debate y el tribunal popular pasó a deliberar.

El fiscal Olazábal en su alegato consideró probado los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre de 2022, en el cual ambos acusados resultaron coautores, más allá de toda duda razonable. Personal policial trata de identificar a los imputados que circulaban en un auto, escapan de un control policial. Son perseguidos y se produce una persecución e inmediatamente después, bajan del rodado y disparan contra el personal policial con un arma de grueso calibre. Uno de los policías no alcanza a defenderse y el otro repele la agresión. Escapan y se introducen en distintos patios del lugar donde se produce un intercambio en la posesión del arma.

La declaración de los policías víctimas quedó confirmada con prueba objetiva, aseguró el fiscal. Astudillo le dispara en el pecho a un policía y la bala quedó incrustada en el chaleco antibala y le quemó la piel al igual que Valdivieso, momentos después. Considerando que los hechos como la autoría de ambos imputados han quedado probados en el debate. Solicitando por todo esto se declare a ambos imputados penalmente responsables por “tentativa de homicidio agravado por ser cometido contra personal policial en funciones y por el uso de arma de fuego”.

A continuación, el defensor de Astudillo en su alegato refirió que “la valoración de los testigos debe ser analizada en contexto, ya que la verdad muchas veces no es la verdad real. Valdivieso conducía y Astudillo era el acompañante”. Agregando que “la prueba tiene que estar relacionada con aspectos fácticos del hecho y existe una deficiencia”. Sosteniendo que “es la policía quien dispara primero durante la persecución. Asegurando que Astudillo “dispara, pero contra el móvil policial, no contra personal policial”. Por lo cual solicitó se lo sancione, pero por el delito de “abuso de arma” y no por tentativa de homicidio agravado.

Seguidamente el defensor de Valdivieso destacó que su asistido en todo momento quiso colaborar con el jurado en la búsqueda de la verdad cómo sucedieron los hechos. Destacando que su asistido no tuvo la intención de matar a ningún policía, se dio a la fuga, pero no tuvo la intención de matar a una persona. Momentos antes de la balacera se encontraban consumiendo sustancias. Planteando la “no culpabilidad” de Valdivieso y que “la segunda parte del hecho es una novela policial”. “Existen dudas sobre cómo sucedió el hecho y no se puede condenar a una persona con suposiciones” argumentó el defensor. Por todo ello solicitó su absolución.

Finalmente, el tribunal popular se retiró a deliberar y la jueza técnica declaró clausurado el debate. Por último, el tribunal popular decidió declarar culpable a Eduardo Astudillo de “tentativa de homicidio agravado por ser cometido contra personal policial, en razón de su función”, en tanto que Valdivieso fue declarado “no culpable y absuelto por el beneficio de la duda”. El próximo 11 de diciembre se llevará adelante la audiencia de cesura o imposición de pena.