Discutió con su novia, le tiró una olla de comida en la cabeza y casi lo mata: "Si no sos mía, no sos de nadie"

El pasado jueves por la noche, una joven de 25 años terminó herida luego de una violenta discusión que tuvo con su pareja.

Todo ocurrió en una vivienda del Barrio Conjunto IV, en Angaco, San Juan y según detallaron fuentes policiales, la víctima se encontraba cenando cuando el hombre apareció y le arrojó una olla con comida en la cabeza, a tal punto que la tiró al piso. Luego, la rasguñó en el cuello y parte de la cara.

“Te voy a matar, si no sos mía no vas a ser de nadie. Yo me voy a matar y vos te vas a ir conmigo, porque al penal no voy a ir", le dijo entre gritos. La mujer logró zafar y se paró al lado de la cama, pero el agresor la agarró del cabello y la golpeó contra la pared, provocándole lesiones, informó San Juan 8.

Sin embargo, la víctima pudo escapar y llamó a la policía. Ante esta denuncia, se activó el protocolo correspondiente y se convocó al Asistente Fiscal, dando inicio a un expediente judicial caratulado como "Lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar y de género".

Como resultado de este procedimiento, el agresor fue detenido y puesto bajo custodia en la dependencia policial.