Dictaron prisión domiciliaria para uno de los acusados del robo a una distribuidora de carne de Comodoro

Este martes por la mañana se concretó en forma virtual la audiencia de revisión de la prisión preventiva para uno de los coimputados por el robo agravado a Distribuidora Junior’s, Franco Ali González. Su defensora solicitó su arresto domiciliaria, aunque los representantes de fiscalía consideraron que se mantenga la medida de coerción que pesa sobre el imputado.

En este sentido, el juez natural dictó prisión preventiva pero el abogado del acusado aseguró que no tuvo en cuenta ningún elemento que incrimine a González y remarcó que no se haya recuperado el dinero sustraído no funda el peligro de entorpecimiento.

Posteriormente, los representantes de fiscalía argumentaron que al valorar la supuesta carencia de fundamentación del juez natural, “no hubo contradicción de las partes, es decir la defensora estuvo de acuerdo con lo solicitado por los fiscales, consintió la medida de coerción”.

Vale remarcar que el juez natural expuso en su fundamento el riesgo de fuga por la gravedad del hecho y la pena en espera debido a que González cuenta con antecedentes penales. En su resolución declaró legal la detención de González y luego formalizó el hecho en su contra bajo la calificación provisoria de “robo agravado por el uso de arma de fuego, y en poblado y banda”, con un mínimo de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Sin embargo, el tribunal de revisión resolvió hacer lugar a los solicitado por la defensa, revocando la decisión del juez natural y dictando el arresto domiciliario de Ali González, previo Informe social, con tobillera electrónica.