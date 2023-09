Este martes, se llevó a cabo una audiencia de control de detención contra Ezequiel Omar Castillo, joven que fue detenido el pasado lunes 25 de septiembre, tras robar una rueda de auxilio de una camioneta en Comodoro.

De esta manera, la jueza penal María Laura Martini, dictó la apertura de investigación. Además, estableció un plazo de investigación por seis meses y otorgó la libertad de Castillo.

Durante el encuentro, el funcionario de fiscalía Ariel Corredera se refirió al delito ocurrido durante la madrugada del lunes 25 de septiembre. Allí, a las 01:36 horas, el joven se acercó hasta la calle San Martín del barrio Centro, donde estaba estacionada una camioneta Dodge RAM. Allí, dañó la cinta de sujeción y robó la rueda de auxilio que se encontraba en la caja del vehículo.

Tras cometer su objetivo, escapó caminando por la calle Urquiza y al llegar a la calle Sarmiento, colocó el objeto detrás de los arboles, sobre un descampado.

Sin embargo, fue observado por un vecino de la zona que dio aviso a la policía. De esta manera se acercaron hasta el lugar y Castillo intentó escapar, pero fue detenido. En tanto la rueda de auxilio, fue recuperada.

De esta forma, Corredera solicitó que formalicen la calificación legal provisoria de “robo simple, en grado de tentativa” y en calidad de “autor” para el joven. Además, de que se le otorgue el plazo de Ley, correspondiente a seis meses, para finalizar la investigación.

Asimismo, pidió declarar legal la detención de Castillo, indicando que cometió el hecho en flagrancia.

Por su parte, Alejandro Varas, no cuestionó la legalidad de la detención, sin embargo, solicitó reserva respecto a la calificación legal provisoria. En ese sentido, indicó que “en caso de no constatarse el daño, el hecho se encuadraría en hurto y no en robo”. En tanto pidió la libertad de su defendido.

Por último, la jueza penal Martini, dictó la apertura de investigación. Además, estableció un plazo de investigación por seis meses y otorgó la libertad de Castillo.