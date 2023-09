Desaparición de Diego Barría: hay nuevos testigos pero el caso continúa siendo un misterio

“En las últimas medidas que hicimos no pudimos determinar la identidad sobre los 3 pedazos encontrados –recordó el fiscal del caso-, con análisis que se hicieron en Comodoro y también en Puerto Madryn, pero con resultado negativo en cuanto a la identidad”.

La referencia es sobre restos óseos hallados, en 3 fragmentos, en el interior de un tiburón, que al cotejarse contra muestras de adn de familiares no pudo establecerse vinculación con aquellas partes.

En cuanto a las novedades en la investigación, precisó que la familia designó a dos abogados particulares, que pidieron acceder al expediente y propusieron ampliar testimonios y sumar testigos durante las últimas semanas, de los que quedan todavía por entrevistar a uno o dos de ellos.

Sin embargo, estas declaraciones no permitieron solventar una nueva hipótesis sobre la desaparición. Sin descartar otras posibilidades, la causa ha sido atribuida, en términos generales, a que el joven habría sufrido un accidente con su cuatriciclo, el pasado 18 de febrero, día en que desapareció cuando circulaba Rocas Coloradas y Puerto Visser.

La casa del horror: encontraron los cuerpos de tres bebés y descubrieron un caso de incesto

“HASTA AHORA NO HAY ELEMENTOS PARA UNA HIPOTESIS DE HOMICIDIO”

“No hay nueva hipótesis, los testigos han relatado circunstancias de tiempo, modo y lugar o vivencias que ya conocíamos, de una forma u otra, pero hasta ahora no han arrojado nada nuevo, que nos pueda llevar a otro tipo de resultado”, advirtió el fiscal, quien aclaró sin embargo que “no se descarta nada” y aún faltan nuevos testimonios.

“Hasta ahora fueron aportes de cosas escuchadas con anterioridad, pero vamos tratando de llegar al hilo conductor que origina esas versiones –indicó-. Lo cierto es que por ahora no nos aportan otros posibles resultados”.

Escándalo y exoneración: era profesor de Ética y mientras cumplía funciones en un juzgado de Comodoro seguía atendiendo clientes particulares

Aunque no dio mayores precisiones sobre los dichos de los testigos, el fiscal sí fue claro en que más allá de las expresiones de familiares directos del joven, quienes en redes sociales aluden a su convicción de que pudo ser víctima de un homicidio, en la investigación no hay elementos concretos para sustentar esa posibilidad:

“La verdad es que no encuentro por ahora algo que nos lleve a establecer esa hipótesis, por una circunstancia en particular. No surge que él hubiera sido amenazado ni enfrentado con otras personas”, respondió ante la consulta sobre este tipo de precedentes, que pudiera haber sido mencionado por familiares o amigos.

Crettón aclaró que la causa seguirá abierta y no tiene un tiempo límite, ya que eventualmente este tipo de casos puede quedar con un archivo provisorio, para reactivarse inmediatamente en caso de aparecer un nuevo testigo o pruebas de un hecho que amerite reabrir la investigación.

Condenaron al hijo de Pappo por violencia de género pero tendrá prisión domiciliaria: "Me estaba muriendo"

“Cuando se trata de personas desaparecidas, pueden pasar años hasta que surge un elemento que permita cerrar el caso. Nosotros hemos tomado declaración a todos los pescadores y la gente que se movilizó en la búsqueda, nos queda alguno más y no nos cerramos a ninguna posibilidad”, insistió finalmente.