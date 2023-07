El fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón, dijo este martes que la principal hipótesis sobre la desaparición de Diego Barría es que haya sufrido un accidente, aunque no se descartan otras hipótesis, precisamente porque sigue desaparecido y no puede darse certeza sobre el fallecimiento. También explicó qué pasó con las pruebas de ADN y por qué no arrojaron concretos.

“La pericia sobre el cuatriciclo la hizo un especialista en Criminalística de la policía provincial y el resultado es que no hubo intervención de terceros, en cuanto a la producción del hecho. Como se encontró el vehículo, el perito determinó que no intervino un tercero, como podría ser un automóvil (u otro vehículo) que haya incidido en el accidente”, fijo en diálogo con ADNSUR.

El cuatriciclo fue encontrado pocos días después de la desaparición del joven, el lunes 20 de febrero, sobre la playa y con evidencias de haber sufrido un impacto producto de un vuelco, al igual que el casco, con abolladuras que delataban golpes en la zona del cráneo.

“Con relación a los restos hallados dentro del cazón, eso se mandó a peritar para tratar de identificar su procedencia, por lo que se le hizo extracción sanguínea a su mamá y se mandó a peritar, pero la investigación estableció que el origen de la muestra es indeterminado, porque no se pudo establecer ADN alguno”, reseñó Crettón.

La explicación que dio el laboratorio forense fue que en los restos encontrados no había células vivas, lo que fue atribuido a la acción del mar y condiciones climatológicas. No obstante, para tener una segunda opinión se enviaron también las muestras al Laboratorio del CENPAT, en Puerto Madryn, pero comunicó la misma conclusión.

“Al no tener células activas, no es útil para identificar el ADN, para poder establecer la compatibilidad con las muestras que teníamos para comparar”.

En ese marco, el fiscal fue consultado sobre las versiones que circularon, sobre errores en la extracción de las muestras, lo que fue descartado. “No, para nada lo que ellos creen es que el agua y el tiempo transcurrido pudo haber incidido en el resultado, para que dé un carácter indeterminado”, dijo.

En cuanto a la identificación visual de los restos, distribuidos en 3 partes, Crettón precisó que sólo una de esas partes, que contenía un tatuaje, fue identificada por familiares, pero no es una prueba suficiente para establecer la identidad de los restos.

“Se trata de un indicio, pero no de una prueba –aclaró Crettón-. No se puede establecer la defunción con esos elementos, por lo que la presunción de fallecimiento es un proceso que tendrán que iniciar los familiares. Después se pudo también establecer la vinculación con la mordida, que es compatible con este tipo de animales”.

“NO HAY ELEMENTOS QUE APUNTEN A LA INTERVENCIÓN DE UN TERCERO”

El fiscal aclaró que la investigación continúa bajo la figura de desaparición de Barría, mientras que la hipótesis principal es la de un accidente. “No se descartan otras posibles circunstancias, pero hasta el momento no hay nada que indique la participaron de un tercero en el hecho ocurrido”, afirmó el fiscal.

“Sobre las primeras declaraciones testimoniales, se han ampliado algunas, pero no surge nada que permita pensar en la participación de otras personas, aunque al seguir desaparecido, no descartamos ninguna hipótesis”, insistió.

Respecto de los comentarios vertidos por familiares, particularmente por una de las tías que aseguró en sus redes sociales la convicción de que al joven “lo mataron”, el fiscal precisó que el tema fue aclarado con los padres y también con la tía del joven.

“Ellos saben que hasta ahora no han aparecido circunstancias que nos orienten en otra dirección, por lo que la hipótesis más fuerte sigue siendo en torno al accidente. No hay resultados en cuanto a que pudo haber sufrido un posible ataque”, enfatizó.

Ante la consulta de si los familiares dijeron si el joven sufrió amenazas o algún hecho anterior que pudiera llevarlos a pensar en un homicidio, el fiscal respondió:

“Nos han manifestado diversos comentarios, pero les dijimos que para sustentar esa hipótesis necesitamos una prueba totalmente objetiva. Todo esto ha generado mucha confusión e incertidumbre. Todas las circunstancias llevan a una hipótesis que a lo mejor la víctima o el familiar pueda no estar de acuerdo. No descartamos nada, pero por ahora no hay pruebas de otra circunstancia”.