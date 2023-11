El pasado viernes 10 de noviembre, un hombre circulaba a “gran velocidad” y atropelló a una nena de 9 años. Cabe recordar que salía de la escuela y cruzaba la calle, desde la mitad para encontrarse con su mamá. Sin embargo, fue impactada por un vehículo y tras el accidente, escapó.

Además, la grave situación quedó filmada por las cámaras de seguridad. Tras una búsqueda en redes sociales, familiares de la víctima, lograron encontrar al responsable, un joven de 24 años.

El hecho sucedió en Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, Buenos Aires. Tras el incidente, la niña quedó tirada en la calle y rápidamente fue trasladada al Hospital Garrahan. Allí, los médicos determinaron que sufrió traumatismos y una fractura de clavícula, sin embargo, se encuentra bien y se recupera en el hospital.

Murió otra persona y ya son 7 los fallecidos por el accidente en la ruta 40

“Dimos con la persona cerca de las 21. Al principio negó el hecho, pero luego su madre dijo que había sido él. Nunca lo insultamos, fuimos a hablar para que se ponga a derecho. Hasta el momento no conocemos fehacientemente que lo haya hecho”, expresó Oscar, tío de la nena a C5N.

En cuanto al joven, reveló que “había cambiado el espejo del auto” y apareció en la vivienda “manejando una moto, acompañado por su novia, traían helado como si no hubiese pasado nada”.

Por otra parte, respecto a la velocidad en la que circulaba el conductor del auto que atropelló a la menor, señalaron que “no bajó de los 60 km/h en un lugar donde tiene que pasar a 20”. Además, Oscar señaló que en la zona donde se encuentra la escuela no hay “loma de burro”. En tanto, se refirió a lo sucedido como “una desgracia con muchísima suerte. Fue una desesperación total”.

Tres personas heridas al volcar con su camioneta en la Ruta 3, en las inmediaciones de Garayalde

También, se refirió al trabajo de la policía y lo definió como “desastroso”. “Solo tomaron declaración testimonial de los familiares. Desde la comisaría nunca se hicieron cargo ni se presentaron en el colegio. El comisario se fue y volvió recién el sábado”, añadió.

“El hospital Garrahan exigía que se hiciera la denuncia para darle el alta a la nena, así que su madre fue al día siguiente a la comisaría y le dijeron ‘te tomo la denuncia, total es de oficio, así podés retirarla’. Si no hubiese sido por la insistencia de los familiares, la comisaría no hubiese hecho nada”, expresó. Por último, aseguró que el joven involucrado en el accidente “sigue conduciendo porque no hay un accionar eficiente de la Justicia. Es como si no hubiese pasado nada”.