Chubut: se durmió en plena ruta, volcó y su hija resultó herida

CONFLICTO CON NACIÓN Bullrich: "El juez Sastre será llamado a no entrometerse en asuntos que no son de su competencia" Tras el fallo que favoreció a Chubut y ordenó al Gobierno Nacional cesar con los descuentos de recursos coparticipables en la provincia, la ministra de Seguridad afirmó que "Dieron marcha atrás porque se dieron cuenta que no tienen posibilidad de llegar a ese nivel de tensión".