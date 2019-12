RAWSON (ADNSUR) - Tal como anticipó ADNSUR este lunes, el juez de garantías Sergio Piñeda elevó a juicio oral y público la causa “Revelación” luego de la extensa audiencia preliminar en la que los defensores de los imputados realizaron numerosos planteos y observaciones a la imputación y acusación que realizaron los fiscales Marcos Nápoli, Héctor Iturrioz y Alejandro Franco. La causa Revelación investiga el presunto pago de coimas de empresarios de toda la provincia a funcionarios del entonces gobernador Mario Das Neves, con el objetivo de poder destrabar pagos adeudados por el Gobierno provincial por obras ya ejecutadas. Se cree que el juicio oral y público se produciría en los primeros meses del próximo año, luego de la realización del juicio por la causa de la “Emergencia climática” en Comodoro Rivadavia.

De esta manera (se cree que la audiencia de debate en la que desfilarán los testigos de la investigación se realizará en el primer semestre del próximo año) estarán sentados en el banquillo de los acusados empresarios de la construcción y funcionarios de primer nivel de la última gestión del ex gobernador Mario das Neves. Se trata de Diego Correa que ocupaba la titularidad de la Unidad Gobernador y considerado jefe de la asociación ilícita. También Víctor Cisterna que fuera jefe de gabinete y Ministro de Economía, Gonzalo Carpintero secretario privado del gobernador fallecido, Pablo Oca, ex Ministro de Economía, Alejandro Pagani, ex Ministro de Infraestructura, Martin Bortagaray titular del IPV, y Diego Luters, también con funciones en la Unidad Gobernador.

Por el lado de los empresarios vinculados con empresas constructoras de la provincia, se trata de Pablo Bastida, Martín Castillo, Federico Piccioni y Pablo Menedín.

Confianza

El fiscal general Marcos Nápoli manifestó en declaraciones realizadas a la emisora de Rawson FM Bahía Engaño, que “estamos conformes (con la resolución de Piñeda) y confiamos en que en el debate vamos a tener éxito, aunque como se dice en la jerga, al partido hay que jugarlo”.

Se refirió a los términos de la investigación, la descripción de los hechos, pruebas ofrecidas e imputaciones que presentó y que motivó largos debates durante las tres jornadas que duró la audiencia preliminar. “El juez (Piñeda) ha declarado admisible a casi la totalidad de toda la prueba que hemos presentado, además del listado de todos los imputados que hemos pedido. Se trata no solo de los funcionarios involucrados integrantes de la asociación ilícita, sino también de los empresarios que están fuera de ese delito y que no han aceptado la suspensión del juicio a prueba”, indicó.

En la misma resolución, Piñeda dictó el sobreseimiento para los empresarios de Esquel Mauricio Capandeguy y Patricio Manzanel.