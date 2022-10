Crece el misterio en torno al ruralista al que le dispararon siete balazos cuando viajaba en su camioneta por la Ruta 3, cerca del Dique Ameghino, pero no lo hirieron.

El caso sucedió el domingo pasado, a las 22 horas, en el kilómetro 1550 en la jurisdicción de 28 de Julio. El conductor, que iba con un acompañante, radicó la denuncia cuando llegó a Trelew.

En las últimas horas encontraron dos restos de proyectiles en la camioneta, cuando la lavaron, que a la Policía se le pasaron por alto.

“Ahora por un tiempo no voy a ir al campo, pero me voy a armar seguro y camioneta sospechosa que se me acerque le voy a meter bala”, declaró la víctima por Radio 3.

Aún así, dijo una fuente, ya habían detectado otro plomo previamente, cuando el denunciante fue a hacer la exposición policial.

Según pudo saber ADNSUR, las primeras líneas de investigación todavía no cuadran y el caso permanece estancado. Hay varios puntos del relato de la víctima que no le cierran a la Policía.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Según el ruralista, él viajaba por la ruta cuando, de pronto, se le apareció una camioneta Toyota Hilux, una persona sacó una pistola y le descargó siete balazos que impactaron cerca de la puerta delantera, pero no le dieron.

La víctima refirió que no tiene ninguna enemistad con nadie, aunque reconoció que pesa una causa en su contra por robo de ganado en Uzcudun. Tampoco llevaba dinero en la camioneta, lo que resulta aún más sospechoso.

En tanto, dijeron las fuentes, el vehículo de los atacantes no encaja con ninguno de los rodados de los delincuentes que la Policía tiene en el radar, lo que genera más dudas que certezas.

Además, el único testigo, el acompañante, declaró en sintonía con el ruralista. Esto quiere decir que si alguno de ellos omite información no hay manera de llegar a la verdad, confiaron los investigadores.

Por lo tanto, ahora buscan desentrañar si hay un “pacto de silencio” entre ambos para ocultar las verdaderas razones del ataque o si, por el contrario, ellos están en lo cierto y siguen rastreando camioneta de la que no nada se sabe.