El supermercado de la familia de Antonela Roccuzzo sufrió un asalto millonario este miércoles por la mañana, cuando tres personas que trasladaban dinero fueron abordadas por dos ladrones en el macrocentro de Rosario.

Las víctimas se desplazaban en un Chevrolet Onix negro, y fueron interceptados por dos personas que se bajaron de un auto blanco con vidrios polarizados. Los ladrones rompieron las ventanillas para llevarse el dinero. La prima de Antonela conducía, y junto a ella iban dos empleados del comercio.

Los delincuentes se llevaron dos bolsos con $4.000.000 cada uno, en efectivo. Antes de escapar dispararon contra la prima de Antonela, según informaron las fuentes policiales.

“Pidieron un móvil de auxilio por un robo. Tienen escoriaciones leves y presión alta. Ahora viene una unidad de mayor complejidad. Están bien”, dijo a Canal 3 uno de los médicos que acudió a Lavalle y Pellegrini para asistir a las víctimas del asalto apenas sucedió.

Los ocupantes del Onix fueron asistidos por personal médico, ya que estaban en estado de shock. Todo el episodio ocurrió muy cerca de la sucursal de los supermercados que pertenece a la familia de la esposa de Lionel Messi, en Lavalle al 2550.

En marzo pasado, la fachada del mismo local fue atacada con disparos. Los sicarios dejaron una nota mafiosa contra el 10 de la selección: “Messi te estamos esperando. Javkin es narco, no te va a cuidar”. La balacera movilizó al Gobierno a reforzar la seguridad en la ciudad santafesina.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) también fue al lugar del violento robo, donde tomó testimonios a los pasajeros del vehículo atacado.

“En el hecho participó un vehículo seguro, no podría imputar a más personas. El disparo, aparentemente, fue cuando el auto intentó escaparse. Hay cámaras en la zona, hacemos el relevamiento para establecer la mecánica. Por Lavalle hay una vaina servida que será secuestrada por la Agencia de Investigación Criminal”, explicó Diego Santamaría, jefe del Comando Radioeléctrico.

“Salimos con los bolsos cerrados. No nos dieron información exacta de cuánto había. Lo dejábamos en el banco y nos volvíamos. No es algo que hacemos siempre. La que manejaba era Agustina, la dueña de la empresa. Ella intentó acelerar, pero teníamos un auto adelante y no pudo, por eso lo golpeó al auto”, explicó la empleada del supermercado.