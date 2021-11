El viernes 19 de noviembre se vivieron momentos de tensión en la Jefatura de Policía de Chubut durante un encuentro entre los ministros de Economía, Oscar Antonena, el ministro de Gobierno, José Grazzini y un grupop de efectivos que esperaban afuera una definición sobre el aumento salarial.

Cuando los funcionarios provinciales intentaron dejar la Jefatura de Policía al no llegar a un acuerdo, los agentes que se manifiestaban en el ingreso del edificio impidieron que se fueran. Por este motivo, Antonena realizó una denuncia penal.

“Uno debe ser respetuoso para llegar al consenso y el diálogo. No convalido la agresión en las reuniones con la Policía. No la pasé bien pero eso habla de ellos y no habla de mí. La ley está para ubicarse y ajustarse a derecho”, señaló Antonena.

Policías de Chubut plantearon una "contrapropuesta" a los ministros Antonena y Grazzini

“Hice las denuncias pertinentes porque fui privado de la libertad y fui agredido. Estas prácticas nos degradan como sociedad. Tenemos que recuperar los valores. Me generó mucha tristeza que se utilicen los bebés y los niños en las manifestaciones”, lamentó.

“La denuncia penal se relaciona con toda la situación. Hay videos de las circunstancias en las que yo salí de la jefatura después de haber hecho más de 6 propuestas. La realidad es que fui agredido, no tuve lesiones graves pero fui agredido de diferentes formas. Esa gente está identificada”, advirtió.

“No podemos volver a las agresiones y máxime cuando se utilizan los niños como escudo. Es muy doloroso. No podemos estar siempre responsabilizando al otro. Uno es responsable de lo que hace. El camino no es la violencia”, aseguró en diálogo con Cadena Tiempo.