La sede de Comodoro Rivadavia del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), ubicada en Alsina 527 se llevan a cabo allanamientos relacionados a una denuncia contra integrantes de la organización por quedarse con dinero que le correspondería a trabajadores.

Héctor Iturrioz, fiscal de Comodoro Rivadavia, indicó que existen "múltiples denuncias" , alrededor de 10, sobre que integrantes del MTE se quedarían con un 10 por ciento de los planes sociales que reciben sus trabajadores vinculados a tareas de reciclaje. Hay denuncias de "aportes forzosos" , y hay cuatro personas identificadas.

"La organización no está implicada en sí sino las personas particulares y el delito es extorsionar con dar de baja el plan" en caso de no dar "un aporte.

"El cobro forzoso se difundió en un chat de WhatsApp" y además, señaló que en computadoras llevaban registros y "es muchísimo" dinero el que se quedaban de los planes. La denuncia se radicó en septiembre del año 2019 y son más de 10 los denunciados.

Continúan desarrollándose los procedimientos dentro de la sede, mientras que sus integrantes aguardan afuera cortando el tránsito sobre calle Alsina.

"Queremos demostrarles que no tenemos nada que ver", dijo Carolina Ruiz, una de las trabajadoras del MTE quien indicó que se llevaron celulares, una computadora y materiales de reciclado. Y explicó que "Estamos con Juan Grabois, ya me comunique con él y me pusieron a un abogado a disposición. Me van a acompañar a nivel nacional porque esto que esta pasando ahora, esta pasando en todos lados".

La referente señaló, que "en la nota dice que hasta 300 pesos nos van a incautar pero nosotros no llegamos a 10 mil pesos y si nos sacan la poca plata que tenemos, no vamos a poder pagar el alquiler".