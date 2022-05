Tras la condena al policía Ángel Luis Hernández por el homicidio de Brian Gómez ocurrido en 2018 en Comodoro, su mamá dijo estar satisfecha con la decisión de la Justicia.

“La verdad es que todavía no lo puedo creer. El proceso fue bastante largo y muy difícil de transitar pero tenemos una familia enorme, hermosa, amigos de mis hijos que nos acompañaron y doy gracias a Dios que siempre ellos tuvieron muchos amigos”, dijo Verónica Abraham en diálogo con Crónica.

"La verdad es que esto va a marcar algo en la ciudad; esto no pasa por alto por muchas cuestiones, no sé si sentará un precedente pero llegar a esta instancia fue algo importante. Hubo un trabajo increíble por parte de la fiscalía y de las abogadas de defensa pública”.

Condenaron al policía Ángel Hernández por el crimen de Brian Gómez y pidieron 15 años de cárcel

Agregó: “Siempre confié pero con temor por como era el caso, pero así y todo confié y estoy enormemente agradecida con los periodistas, con toda la gente que no conozco pero que me manda mensajes todo el tiempo, con quienes he conocido a través del juicio, mucha gente nos dio su acompañamiento”.



"Estoy feliz porque se hizo Justicia y porque hay una familia que ahora tiene paz, por mi hijo a quien se le cortaron un montón de proyectos y sueños, por lo que él se merecía, esto creo que es para él”, agregó la madre de la víctima.



Dijo que ahora esperan con ansias el 11 de mayo cuando se dictará la pena que deberá cumplir Hernández por el crimen.

“Este fue un caso muy difícil desde el comienzo, desde que se provocó el golpe a Brian fue todo muy complicado, los fiscales la verdad tomaron conocimiento horas más tarde sobre lo que había pasado y se fue trabando todo. Pero la verdad sale a la luz, siempre estuve convencida, sabía que desde el momento uno que lo habían golpeado y que había sido la policía. El tema era llegar a esto que también creí que era difícil”, añadió la madre de Brian Gómez y cerró: "No sé si mi hijo vale una condena de 15 años o de prisión perpetua, pero al menos ahora nos vamos con paz y tomamos nuestro duelo de otra forma”.