“A mí no me mueve nada": El papá de Fernando Báez Sosa habló sobre las lagrimas y las disculpas de Máximo Thomsen

El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa está llegando a su fin. En la jornada de alegatos de este jueves, los rugbiers tomaron la palabra y le pidieron disculpas a los padres de la victima por haberlo matado a golpes.

El padre de Fernando, Silvino Báez Sosa, habló tras la finalización de los alegatos y se refirió al pedido de disculpas de los imputados.

“Yo lo tomé como de quién viene. No me llegaron sus disculpas, creo que después de tres años hemos pasado por mucho y estos días, un montón de días que pasamos con la audiencia fue muy duro”, arrancó en diálogo con la prensa.

“Y los primeros días de la audiencia, el tercer día creo que fue, se la pasaron riendo cuando vino el señor Ventura, cuando vino a declarar se le rieron todos. Y creo, como dice el doctor Burlando, que están muy coacheados”, agregó.

Delfina Burlando: la abogada que acompaña a los padres de Fernando Báez Sosa en todas las audiencias

“Yo soy un ser humano, que puedo perdonar, llorar como cualquiera, pero esto no me llegó”, sentenció, para luego referirse a las lágrimas de Máximo Thomsen.

“Yo creo que son sinceras para la Fiscalía, para nosotros no. Él quiere demostrar que lo que hizo no fue con intención, y está bien, que llore, que patalee. Acá la Justicia tiene que demostrar quién es el culpable y al culpable hay que castigarlo, si fueron los ocho a los ocho”, analizó Silvino.

“A mí no me mueve nada. Yo creo que sabe lo que se le viene, que es muy duro, pero arrepentimiento por lo que hizo…Cuando agarró el micrófono para declarar ante la Fiscalía dijo un montón de mentiras que no me olvido, él se acordó que tiró tres patadas pero no se acordó a quién le pegaba”, profundizó.

La polémica declaración que complica a los rugbiers que no hablaron en el juicio de Báez Sosa: "Negros de..."

“O sea que todo lo que dice es contradictorio, si declaró declaró mintiendo, y si pidió disculpas, está bien para su familia y la Fiscalía que demuestre que ahí tiene lágrimas”, concluyó el padre de Fernando.