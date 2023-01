La mama de Lucio Dupuy, expresó sus últimas palabras ante los jueces. Cabe destacar que el próximo 2 de febrero se conocerá la sentencia a Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez acusadas por la muerte del nene, el 26 de noviembre de 2021 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa.

Según la autopsia, Lucio “presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data” y que el deceso se produjo por una “hemorragia interna”.

Qué dijo la madre de Lucio Dupuy

"A muchos les parecerá mal que no esté llorando, pero me mentalicé para ser lo más fuerte posible para poder hablar claramente. A Lucio lo lloro en privado, me parece más humano que hacerlo delante de personas que no me conocen a mí, ni conocieron a Lucio", sostuvo Espósito Valenti.

Por otra parte, según informó Minuto Uno, apuntó contra el padre del nene, Christian Dupuy. “Se me critica a mí, pero no al progenitor, porque padre le queda grande. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos”, aseguró.

La palabra de Abigail Páez

Por su parte, la pareja de Espósito Valenti, pidió perdón “a las personas que se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, que lo lloran y lo extrañan”.

Asimismo, se refirió a su madre y aseguro le falló, porque "ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada”.

Que pidió la fiscalía

En la audiencia, la fiscal del juicio pidió que tanto Espósito Valenti como Páez sean declaradas culpables por “homicidio calificado y abuso sexual”. Cabe aclarar que estos delitos prevén la prisión perpetua.

Dónde es el juicio

Cabe recordar que el juicio se desarrolla en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa. Además, es a puertas cerradas, porque la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual.