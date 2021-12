COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Elías no se deja atrapar por el encierro, abre la puerta y camina un día de verano en la ciudad, mientras que camina te habla a vos. Un episodio único dónde vas a sentir que estas ahí con él. ¿Suena prometedor? No esperes más, PonePlay

¿Por qué "Es de Comodorense"?

"Es de Comodorense" es un podcast de ADNSUR, conducido por Elías Barakhian, que recorre todos esos elementos que conforman la identidad de los que nacieron o se criaron en esta ciudad.

El viento, las distancias, el frío, las calles empinadas, el circuito de la vuelta del perro, cruzar las calles por el medio, la rutina petrolera, el secreto reconocimiento de lugares estratégicos y únicos, y muchas otras cosas que hacemos -y somos- casi sin darnos cuenta, pero que gritan a los cuatro vientos que somos de Comodoro.

