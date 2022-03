Es de Comodoro, vive en Berlín y recibe cada semana a los refugiados de Ucrania en la estación de trenes: "Ser inmigrante es difícil"

"Toda la vida conviví con inmigrantes pero quizás hasta que yo lo fui nunca desarrollé la empatía como para preguntarles: 'che... y ¿vos cómo llegaste?, ¿cómo vivís?, ¿necesitás algo?'... Ser inmigrante es re difícil", dice Julia Iglesias desde Berlín, ciudad en la que vive hace 5 años. Probablemente por esto, desarrolló esa empatía especial hacia todos aquellos que abandonan su país, por el motivo que sea. Ahora forma parte de un numeroso grupo de alemanes que regularmente va a las estaciones de trenes a recibir a los miles de ucranianos que comenzaron a llegar refugiándose de la guerra, para que se sientan bienvenidos y evitar las heridas que la indiferencia puede sumar en este trágico escenario. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

De Comodoro a Holanda: la arquitecta que participó en proyectos en Europa y Estados Unidos

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

"Es increíble, somos un montón recibiéndolos... Eso es muy poderoso. Es hermoso entender que muchos no hicimos esa misma pregunta: ¿y qué hago?", valora Julia. En un contexto donde las redes sociales pueden brindar una falsa sensación de estar 'haciendo algo' por solo compartir una publicación o dar like, destaca que en este caso fueron un nexo para que las personas se organicen en función del bienestar de otros y se desarrollen acciones concretas.

"Ya entraron 5 mil refugiados de Ucrania y estoy yendo dos o tres veces por semana a recibirlos en las estaciones de trenes... ¿Por qué no?, en lugar de quedarme en casa mirando tele, digo, ¿qué puedo hacer?... Estamos a solo 1000 kilómetros de Ucrania, muy cerquita".

Del frío del sur a Dubai: “un día volví a casa y tenía las suelas de las zapatillas derretidas por el calor”

Julia remarca que no es importante quién está detrás de la organización de esa actividad, sino poder mostrar una 'mano amiga' a aquellos que las circunstancias los obligaron a abandonar su hogar.

"No sé ni quién es esa gente ni con quién estoy colaborando, pero ni siquiera tiene que ver conmigo: tiene que ver con el otro, con la empatía. Yo tuve la suerte de poder elegir cuando irme, que avión tomar y la sigo teniendo, pero ellos solo pudieron elegir irse y entonces por qué no darles un poco de calidez"

Con la música a otra parte: dos comodorenses que vendieron todo y se instalaron en España

Julia está en Berlín hace 5 años. Aunque fueron otras circunstancias las que la llevaron a esa ciudad, hoy asegura que la elige día tras día.

"Berlin nunca fue el lugar donde había soñado vivir, me trajo el amor, esa historia se terminó pero hoy elijo seguir viviendo acá. Es una ciudad muy especial, para mí es como una burbuja dentro del mundo. Como mujer me daba mucho miedo estar en sociedad, con las cosas que pasando, es difícil ser mujer en latinoamerica... Berlin me empodera, me da muchas libertades, no estoy mirando para atrás cada vez que camino en la calle... La seguridad como mujer, de poder ser, poder salir, poder hacer... tengo otro estrés, que es el de ser inmigrante, el del idioma... pero el día a día para mí es mucho más liviano".

Un comodorense en Londres: "a los argentinos nos valoran porque le encontramos la vuelta a todo"

🗺¿QUÉ ES "COMODORENSES POR EL MUNDO"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

🎙Te invitamos a escuchar todos los episodios de "Comodorenses por el Mundo" y a suscribirte para que no te pierdas ninguno: podés hacerlo en la plataforma de SPOTIFY o por GOOGLE PODCAST.

De Comodoro a Francia: "París no es perfecta", pero "me siento libre"

📺 En YouTube Ahora también podés escuchar todas las historias de "Comodorenses por el Mundo" en el Canal de ADNSUR. Hacé click acá.

🎶 La playlist de Comodorenses por el Mundo ¿Qué escuchan los comodorenses que están viviendo en otros países? Eso les preguntamos a los protagonistas de cada episodio de este podcast de ADNSUR, y en esta lista están sus respuestas