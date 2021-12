"En San Pablo me abrieron las puertas", dice Silvina, la comodorense que investiga genética en oncología

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Cuando llegué a Misiones para mí fue otro mundo: había cucarachas, hacía un calor que no podía aguantar. Pero con el tiempo me adapté muy bien", relata Silvina sobre su primera experiencia fuera de su Comodoro natal. En Posadas estudió Licenciatura en Genética, y sabía que quería especializarse en oncología e inmunología, y eligió como destino un laboratorio de Brasil, en San Pablo, la ciudad en donde realizó su tesis de grado. En este segundo viaje se adaptó muy bien a la ciudad y su forma de vida. Incluso al clima: "acá todo el mundo sale con paraguas", asegura. "No extraño el viento -confiesa riendo-, pero sí el calor de la gente, esa cercanía que uno tiene con los amigos". Escuchá su historia en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR.

"Nunca me fui de Comodoro pensando 'no quiero estar acá'", reconoce Silvina recordando el momento cuando, con 17 años, partió a Posadas a estudiar genética. Pero buscando el crecimiento y la especialización en su profesión terminó instalándose en San Pablo, donde vive hace 12 años. Ahora, con 37 años, disfruta de su trabajo en el laboratorio de investigación genética y de tener la posibilidad de -día a día- ocuparse de lo que la apasiona.

"Cuando llegue a Misiones para mí fue otro mundo, había cucarachas y un calor que no podía aguantar", reconoce, y asegura que "primero no me gustó pero con el tiempo me adapté muy bien". Cuando estaba cerca de terminar su carrera, planificar su tesis de grado la hizo plantearse realizarla en Brasil. "Pensé en Buenos Aires y mandé algunos emails pero tardaban mucho en responderme, entonces como estaba tan cerca comencé a mandar a laboratorios de Brasil. Y me vine para acá", explica.

Su impresión inicial de la ciudad durante el tiempo que estuvo haciendo la tesis no fue la mejor. Sintió que la gente era muy cerrada, la ciudad demasiado grande. "San Pablo es muy diferente al resto del país, es una ciudad donde sólo se trabaja, hay mucha gente que viene de afuera a trabajar", apunta.

Terminada la tesis volvió a Argentina, pero una vez recibida decidió darle una segunda oportunidad a esa ciudad, y realizar un doctorado allí. "Si por lo menos voy a hacer el doctorado cuatro o cinco años, me voy a tener que quedar en San Pablo", se planteó. En ese momento, las posibilidades para los investigadores y la ciencia eran más fructíferas en ese país que en Argentina.

"Cuando vine para quedarme me adapté un poco más, conocí a otras personas, fui adaptándome con el grupo, fui probando comidas, conociendo cosas y terminé de acostumbrarme", señala, aunque asegura que hay muchas cosas que extraña de Comodoro, como el mate ("acá se toma un mate con una yerba que es fluorescente, no es lo mismo", se ríe), la forma que tenemos de relacionarnos con nuestros amigos, la espontaneidad en los encuentros y también vivir en una casa con jardín: "Me gusta mucho eso de vivir en casa, tener un patio, y eso si no te vas a vivir al interior de San Pablo no existe, en esta parte son todos departamentos", menciona.

