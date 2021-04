COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La Carta Orgánica Municipal, en la mira

La Carta Orgánica Municipal está en la mira: con las elecciones de medio término metidas en un berenjenal de candidaturas e intereses cruzados, varios ya empiezan a jugar fichas y especulaciones con el futuro político de los hoy principales referentes de la ciudad. Solo una reforma de la COM, por ejemplo, habilitaría a la reelección como intendente de Juan Pablo Luque. Pese a sus aspiraciones a la gobernación, no pocos ya empiezan a ver con preocupación el escenario político provincial y la que se anticipa como una dura pelea con el actual vicegobernador, Ricardo Sastre.

¿Habrá una alternativa para Luque si las condiciones no están dadas para ser el elegido del PJ para pelear la gobernación? Todo es posible en el complejo panorama nacional, provincial y su inevitable rebote municipal.

¿Quién es la conjueza?

La APOC, que nuclea a empleados de organismos de control, logró la semana pasada una cautelar de una conjueza que ordenaba el pago inmediato de haberes atrasados a sus afiliados. De inmediato, Ejecutivo provincial reunió este lunes a todos sus ministros y firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que ordena frenar el pago de las ejecuciones en juicios de este tipo. Ahora definirá la Legislatura.

Tal como adelantó ADNSUR en exclusiva, la entidad representa a empleados de organismos de control que tienen los sueldos en su mayoría del cuarto rango, como es el caso del Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Contaduría General, y Oficina Anticorrupción, entre otros. Desde hace tiempo venían realizado retención de servicios y el jueves pasado obtuvieron el fallo de la conjueza ante la falta de respuesta del Ejecutivo.

En el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno provincial que pone la lupa sobre el tema salarial hubo, además, lecturas políticas. Mas allá de la dificultad para obtener los 18 votos que precisa para la ratificación y convertirlo en ley en la Legislatura, varios vieron una “mano negra”.

La decisión de la conjueza es "política", aseguraron. La autora de la medida cautelares Agustina Barone, hija del exdefensor General Arnaldo "Chiche" Barone. Éste último es el abogado de la diputada opositoria Leila Lloyds Jones, la legislatura que incluyó a sus pares en un supuesto pedido de coimas para el tratamiento de la ley de zonificación minera. Varios actores políticos entendieron que el juego de tensiones con el Gobierno viene de la mano de referentes del entorno del intendente de Trelew, Adrián Maderna.

Cristóbal, ¿candidato o constructor?

Algunos medios nacionales mencionaron la posibilidad de que el empresario Cristóbal López sea candidato a senador por Chubut en las próximas elecciones nacionales, en una especulación que fue desmentida por referentes del peronismo provincial y desde el entorno del propio empresario. “El que diga eso no lo conoce –señaló uno de los allegados ante esta columna-. Va a ser un nexo político, porque tiene buena llegada con Alberto y también con Cristina. Si cumple con esa función puede dar una mano muy grande… a la ciudad seguro; y a la provincia, posiblemente”, dijo uno de sus interlocutores habituales. La expectativa pasa por la reactivación de obras vinculadas a empresas del mismo López: la doble trocha Caleta-Rada Tilly, la repotenciación del acueducto o el Estadio del Centenario.

¿Doble trocha? La UTE que te tiró…

En relación a la polémica ruta que une a esta ciudad con el norte santacruceño, cuyo calamitoso estado fue descripto en una sentencia judicial sintetizada en un amplio informe de ANSUR, uno de los hombres que tiene llegada con el poder político nacional, anticipó que podría haber definiciones con el proyecto doble vía Caleta-Rada Tilly:

“Es muy posible que haya novedades en los próximos meses; se está pensando en una rescisión contractual de común acuerdo, porque nadie va a poner la firma para adjudicarle en forma directa la continuidad de la obra a CPC, con valores que hoy deben superar los 6.000millones de pesos; lo más probable es que haya otra licitación, o una adjudicación directa por razones de utilidad pública a una UTE, que podría estar integrada por una empresa de Cristóbal, pero que iría asociado con otras firmas”, se indicó. “En el norte del país, CPC ya está trabajando con normalidad en proyectos en los que participa asociada a otras empresas; el problema lo tiene con las obras que tenía adjudicada en forma individual, por el afán de Mauricio Macri para meterlo preso a López”.

El duro y caro cemento

En ámbitos empresarios de la construcción de la ciudad hay preocupación por lo que podría ocurrir a partir del mes de mayo, cuando finalicen algunos de los proyectos en ejecución. Es que la perspectiva de posible discontinuidad de nuevas obras llevó a hombres de esa actividad, representados por la cámara del sector, a reunirse con dirigentes de la UOCRA para anticiparles una posible merma den la continuidad de puestos de trabajo.

“La provincia está fundida y ya sabemos que no va a haber grandes licitaciones, aunque algo puede llegar a licitar el IPV, pero son números de viviendas que no mueven mucho el amperímetro”, describió un referente de ese ámbito empresario. “Y la Municipalidad, que venía con un buen ritmo de obras locales, no tiene muchos proyectos propios para delante; sí tiene muchas fichas puestas en proyectos que van a ser financiados por Nación, pero no nos confiamos porque muchas veces esos compromisos de los gobiernos nacionales pueden llegar a demorarse”, se advirtió. “Hay muchas experiencias en eso, con gobiernos de distintos signos políticos”.

Otro referente, con experiencia en la actividad política, complementó el panorama. “Es llamativo que no hay muchas licitaciones municipales –describió-,porque lo que no se abre entre marzo y abril, después con la veda invernal sete va el año hasta septiembre; una razón pueden ser las re determinaciones de precios, que por causa de la inflación se han elevado muchísimo. En 2015, los10 metros cúbicos de cemento valían más o menos 25.000 pesos y hoy se fue a140.000 –detalló-. Imaginate el acero y otros insumos; lo que menos subió en estos años es el costo salarial”.

Desde el gremio de la UOCRA, Raúl Silva puso paños fríos a la situación y reconoció que los empresarios plantearon su preocupación, pero aseguró que en el municipio le garantizaron que al finalizar las obras en marcha habrá continuidad para sostener los puestos de trabajo.