Éstas son las predicciones para el jueves 10 de septiembre de 2020.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)



Arianos no pierdan el tiempo hoy. Es éste un día de posibilidades múltiples que les acerca concreciones esperadas. No insistan en el plano afectivo con cosas que no serán correspondidas o aceptadas. Es bueno poder compartir decisiones.



Momento: de color azul.



TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)



Un día con cierta impresión de cansancio físico y mental. Sensaciones que son normales sentir y que algunas veces debemos dejar que sean. Todo es aprovechable para la interioridad, todo aporta a nuestro crecimiento. Introspección.



Momento: de color violeta.



GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)



Inquietud y algo de preocupación por falta de noticias en el plano laboral. Tienden a suponer que las cosas no andan bien, pero es importante estar más tranquilos y con expectativas desde lo positivo. Vacación mental, todo llega.



Momento: de color menta.



CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)



Cancerianos la jornada con respuestas esperadas en el ámbito de las actividades. Una senda nueva en el plano afectivo, encuentros positivos y que despiertan sentimientos. Aquellos que tengan parejas formales, sentirán renovación.



Momento: de color crema.



LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)



Mucha compenetración con asuntos familiares. Quizás cierta sensación de discordia que se puede superar simplemente, con diálogo. Las tareas en un día bastante tranquilo aunque con mucha responsabilidad al asomo de cambios.



Momento: de color palta.



VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)



Propónganse creer en su astucia y poder de convicción. Desde la mejor intención lograrán que los demás accedan a sus razonamientos y quieran modificar cuestiones en el trabajo. El pensamiento positivo y bueno, trae beneficios para todos.



Momento: de color cian.



LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)



Día interesante para firmas, acuerdos o noticias legales. Las cosas se van emparejando y armonizando en el plano afectivo, lo cual es una necesidad para los librianos todos. Se filtran datos laborales que parecieran certeros, cerciórense.



Momento: de color rosa viejo.



ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)



No es momento para decaer o caer en la misma situación afectiva que ya conocen como negativa. Ampliar las expectativas, recordar que el mundo está lleno de personas, debería activar la ilusión y la esperanza. Quiéranse, como muchas veces saben hacerlo.



Momento: de color púrpura.



SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)



Habría posibilidades de cambios o noticias favorables en el plano laboral. Tengamos siempre presente que las cosas que no nos gustan, muchas veces son las indicadas para nuestras vidas. Todo está contemplado, todo tiene su propio orden.



Momento: de color rosa fuerte.



CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)



Cabritas con algo de mal humos, corrijan esa sensación que además se expande hacia los costados. Emitir buena onda, es maravilloso para todos. Podrían llegan a sus vidas, personas nuevas que les den amistades duraderas o incluso, parejas.



Momento: de color uva.



ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)



Acuarianos, deberían tomar cartas en el asunto sobre algunos conflictos familiares de los cuales, no están exentos. Desembarazarse de las responsabilidades o dejar que los demás resuelvan, es quizás un rasgo de ustedes. Renovación.



Momento: de color amatista.



PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)



Impactante porte para esta jornada en cuanto a entrevistas, reuniones, contratos, sociedades y todo lo importante en el área de las actividades. Disfruten de sus dones y ofrezcan lo mejor de ustedes. Conectarse con el altruismo, es vital.



Momento: de color anaranjado.