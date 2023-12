En una nota en profundidad en el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite –en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- el gobernador saliente Mariano Arcioni hizo un balance de su gestión, recordó los primeros momentos cuando sucedió a Mario Das Neves, repasó los momentos complejos del pago escalonado, reconoció que sufrió ‘maniobras destituyentes’ pero –con templanza y responsabilidad- la provincia logró salir adelante mediante las medidas para desendeudar la provincia entre otras acciones.

Admitió que la Educación fue su cuenta pendiente por la cantidad de días de clases que se perdieron y los paros de los gremios. De todos modos, reveló que el medio aguinaldo está en condiciones de abonarse y por ‘acuerdo de transición’ le queda el pago disponible al nuevo gobernador Ignacio Torres. También, valoró las obras en energía en toda la provincia que se pueden terminar de concretar en una próxima etapa.

BALANCE: DEJAMOS LO MEJOR DE UNO CON TEMPLANZA, RESPONSABILIDAD Y HONESTIDAD"

“El balance me da tranquilidad porque nadie puede dudar de todo lo que hemos puesto para revertir la situación más dura y crítica de la historia de la provincia en todos los aspectos”, afirmó.

“Los chubutenses tienen que saber que tuvieron un Gobernador que se hizo cargo de la crisis económica más importante de la historia de la provincia. Hubo una serie de acontecimientos y hechos que llevaron a esta situación. Jamás nos victimizamos porque sabíamos muy bien lo que teníamos que hacer”, expresó.

“Dejamos lo mejor de uno con mucha templanza, responsabilidad y honestidad. Puedo mirar a todos a la cara y caminar con la frente en alto porque he dejado todo de mí y mucho más aún. Me voy con la conciencia tranquila y el sentido del deber cumplido. Que nadie dude que dejé todo en beneficio de los chubutenses”, destacó.

“Lo dimos todo para poder entregar una provincia 100 veces mejor de la que nosotros recibimos, con cuentas ordenadas, proveedores al día, con obras ejecutadas y en ejecución que van a ser un antes y un después para la provincia, con entes autárquicos y la obra social ordenada porque pagamos la deuda histórica del Instituto de Seguridad Social y Seguros. Somos el único gobierno que lo hizo; se hizo un trabajo impecable y fue en el momento más crítico de la historia de la provincia”, recordó.

ETAPA COMO VICEGOBERNADOR Y SUCESIÓN DE DAS NEVES

“Fui continuador del Gobernador Das Neves. Yo respeté todo porque ya estaba el equipo conformado. Yo acompañaba como vicegobernador. Jerónimo García era uno de los que no quería que yo asumiera. Yo respeté al grupo porque era una continuidad del gobierno de Das Neves”, evocó.

“Hubo muchas reuniones subidas de tono, con mucho respeto pero acaloradas porque todos estábamos muy nerviosos. Soy un tipo de carácter pero respetuoso. Una de esas discusiones fue con la alta cúpula del Poder Judicial”, reveló.

“A algunos les podrá gustar o no mi forma de gobernar pero puedo caminar tranquilo por la calle. Al comienzo de la gestión, la Legislatura estaba –prácticamente- bloqueada. Me voy con la sensación del ‘deber cumplido’ y con la tranquilidad. Ahora hay que acompañar el nuevo gobernador con todo lo que necesite, no es bueno que la Legislatura quede bloqueada y entorpecer. Tuvimos gestos con el Gobernador electo para enviar los proyectos de ley a la Legislatura. Tenemos que ser responsables para el futuro de los chubutenses”, consideró.

MOMENTOS CRÍTICOS DE LA GESTIÓN Y “MANIOBRAS DESTITUYENTES”

“El momento más duro fue no poder hacer frente a los pagos de salarios. No es que se dilapidó de un día para otro fue una consecuencia de varias cosas. Se pudo salir adelante con mucho esfuerzo y con todas las personas adentro pese a decían que había que recortar 7 mil empleados pero yo sostenía que prefería que me insulten por pagar tarde que dejar a alguna persona sin sustento”, aseguró.

“Hubo manejos dentro de la Legislatura para debilitar la gestión con maniobras destituyentes pero así les fue. La política no debe ser destructiva, no me hacían mal a mí sino que se lo hacían a 600 mil chubutenses. No quedan rencores y he dado muestras claras. Cuando ingresé a la política lo hice con la motivación de dar una vuelta de cuerda a lo que estaba mal y creo que lo logramos”, repasó.

AGUINALDO

“Desendeudamos a la provincia en más de 600 millones de dólares y estamos pagando 33 millones de dólares por mes. También dejamos libres las Letras para que también puedan utilizar esa herramienta financiera. Los proveedores están al día e incluso hay viviendas en ejecución sin ningún problema ni deudas. Está todo ordenado para que continúe”,

“La plata del aguinaldo está y le dije a Torres que yo lo quería pagar pero me dijo que quería pagarlo él porque es uno de los acuerdos de transición”, reveló.

“Puede usar las herramientas financieras sin endeudarse. Es natural que el nuevo gobierno no diga todo lo bueno que hemos hecho. Pero pido que sean sinceros porque mostré honestidad y me puse a disposición”, reclamó.

RELACIÓN CON MADERNA Y LUQUE

“En Trelew, fue un problema del intendente. Lo ayudamos en todo, con más de 240 viviendas entregadas y otras 63 en ejecución, el Parque Industrial, la ampliación del sistema energético del Parque Industrial Liviano, le equipamos los hospitales, les dimos ATP”, enumeró.

“No hablaron más del tema del transporte porque le dimos solución” y lo acompañamos en Buenos Aires cuando tenían problemas con un leasing con el BICE que podan pagar. También ayudamos a las instituciones deportivas de la ciudad. Se le tuvo mucha consideración pese a todo lo que hizo para que al Gobierno le vaya mal”, agregó.

“Luque tiene una forma parecida de hacer política parecida a la de Carlos Linares” disparó. “Durante el derrumbe del cerro Chenque que abrió la ruta 3 en la zona norte de Comodoro, se gestionó rápidamente ante las autoridades nacionales y nunca lo reconocieron sino todo lo contrario. Pero esa actitud como la de negar las obras realizadas como los Acuíferos o los Hospitales Alvear y Regional, en Rada Tilly entre otras que también se reflejó en los resultados electorales”, evaluó.

“En todas las elecciones que encabecé, gané. Es más, en la de Parlasur a nivel nacional saqué más de mil votos más que José Glinski (que fue candidato a diputado nacional). Y eso que hubo algunos como Luque llamando a los intendentes para presentar la boleta cortada. Por eso, cuento con el respaldo de la mayoría de los chubutenses, y lo demuestran los votos”, precisó.

“Hubo muchas personas de bien que nos acompañaron a lo largo de todos estos años. Voy a ser un eterno agradecido porque creyeron en mí y me lo hacen saber todos los días”, valoró.

En las elecciones del 22 de octubre. Arcioni integró la lista de Unión por la Patria y, por lo tanto, asumirá el 18 de diciembre como parlamentario del Mercosur cargo que va a cumplir ad honorem. Pero seguirá activo en la política provincial porque como espacio “tenemos responsabilidades con intendentes, diputados y diputadas. Tenemos muchas ganas que la provincia salga adelante con gente que quiera trabajar en la buena política”, concluyó.