En Comodoro, los cortes van de los 4.000 a los 5.000 pesos por kilo: la carne acumuló subas del 40% en agosto

Desde su cuenta de X (ex Twitter), el usuario Marcos Rodríguez (@soyelkuervo77) contó los precios encontrados tras un breve recorrido por carnicerías y supermercados, “a ambos lados de la grieta” de la ruta, según contó, con precios vigentes para el 2 de septiembre:

-corte americano, para el asadito, $4.200 el kilo.-vacío, $4.800.-chorizos, $3.200 por kilo.-cuadrada y bola de lomo, para milanesas, $4.800.-nalga, $5.300.

Los precios pueden ir hacia arriba y en contadas excepciones, un poco hacia abajo, pero no son muchas las oportunidades para mejorar esos valores. De modo tal que un asado, para 6 personas, sumando el carbón, ensalada y algo de bebidas, puede oscilar tranquilamente entre los $16.000 y los $20.000.

“EN AGOSTO SUBIÓ ENTRE UN 35 Y 40 POR CIENTO”

Dante Jurado, desde el Frigorífico Patagonia, detalló hoy que durante el mes de agosto, hubo subas de la carne en dos o tres tramos, estimando que alcanzó un acumulado de entre el 35 y 40%, a lo largo de todo el mes, luego de arrancar fuerte en la primera semana, con un 25% de suba en pocos días.

“Todos los cortes más caros, que son el vacío, el asado o el matambre, están entre $4.500 y $5.000 el kilo –refirió el comerciante, en diálogo con Actualidad 2.0-. Después, lo que es pulpa, la carne para milanesa o estofado, puede estar entre $4.000 y $4.500 por kilo”.

Jurado aclaró que esos precios refieren a carne de “primera calidad , que puede ser carne con hueso y de animales livianos. Después puede haber otros precios, de oferta, un poco más baratos pero es de animal más pesado, de vacas gordas, que puede ser de buena calidad también, pero es otro tipo de producto”, aclaró.

Jurado consideró que el precio de la carne venía atrasado y se actualizó a partir de este salto durante agosto, a partir de la suba también en el precio del maíz, que impacta en quienes engordan ganado a través del sistema ‘feedlot’.

Al mismo tiempo, advirtió que los consumidores no pueden afrontar la suba de estos precios, lo que ha notado en su caso y conversando con otros colegas, con quienes, indicó, coincidieron en que las ventas se redujeron en alrededor de un 30% en las últimas semanas.

“Ha aumentado todo, no sólo la carne. Ni hablar los productos de almacén o las verduras, entonces la gente no puede pagar estos precios. Las cosas se han ido muy arriba y los sueldos no aumentaron del mismo modo que la inflación”, evaluó.

También pueden encontrarse cortes más económicos, como los provenientes de la carne de cerdo: el pechito se consigue a partir de los $2.700 por kilo y la bondiola de cerdo, en alrededor de $3.300, con una suba acumulada del 17%. La carne picada de mayor calidad, en una de las cadenas de supermercado, acumuló un 33% en agosto, alcanzando un valor de $4.300.

El lomo, producto de exportación, ya supera los $6.000 por kilo.

EL QUE BUSCA, ENCUENTRA BUENOS PRECIOS

Claro que la variedad de precios puede llevar a que un recorrido por distintas carnicerías encuentre el ‘premio’ de una buena oferta, con productos también de calidad. En barrio Industrial, una distribuidora ofrecía el viernes pasado un kilo de corte Americano por $3.300, de apreciable calidad para la parrilla. Otro corte, muy práctico para distintos platos, como es la paleta, se vendía en ese lugar por $3.350.

Muchos comerciantes ajustan sus estrategias a la búsqueda de sostener el volumen, adaptando sus precios a lo que la clientela demanda. Brenda, desde carnicería ‘Los Serranos’, en barrio Palazzo, le contó a ADNSUR que en su caso trabaja con dos tipos de calidades, como son la ternera y el novillito.

“Realmente, si tuviéramos que poner el precio en base a lo que vale y lo que puede aumentar, el kilo de asado lo tendríamos que vender a $4.500 o más –expresó la comerciante-, pero nosotros tratamos de mantener el volumen de ventas y hacemos promociones y ofertas para que la carne se venda. Hoy estamos con el asado de ternera, con hueso, de primera calidad, a $3.350, que nos da un margen mínimo, pero tratamos de apostar al volumen de venta”.

Esa estrategia le dio resultado, porque tuvo grandes filas en su local, aun con la crisis inflacionaria que se vive hoy, logrando recuperar ventas en medio de la crisis.

En igual sentido, Brenda comentó que las milanesas de ternera las pudo mantener en un precio de $4.100, para el corte nalga, mientras que la bola de lomo o la chuleta con lomo, salen por $3.850, marcando ofertas muy competitivas para el tipo y calidad de carne que ofrece.

“Después está el novillo, que puede salir por $2.800 el kilo de asado, pero no siempre es garantía de que va a salir blando. Entonces hay gente que prefiere pagar un poco más pero asegurarse de que va a llevar un corte tierno, sobre todo la gente mayor. También hay veces que el novillito te sale espectacular y la gente lo aprovecha, de acuerdo con sus posibilidades”.

La comerciante coincidió en que los precios mayoristas han subido muy fuerte, animándose a ubicarlo en un salto del 50%, ya que, consideró, “los precios suben de a $1.000 por kilo”.

¿A CUÁNTO ESTARÁ EL CORDERITO EL DÍA DE LA MADRE?

Uno de los productos ‘estrella’ de las próximas semanas será el tradicional corderito, que comenzará a encargarse con miras a la celebración del Día de la Madre, el tercer domingo de octubre.

Desde la Sociedad Rural, Enrique Grant recordó que el año pasado el precio promedio estuvo en torno a los $2.000 por kilo, por lo que estimó que este año podría estar en torno a los $3.000, lo que significa que una pieza de 12 kilos, podría ubicarse en alrededor de $36.000.

“Seguramente los precios van a ser más altos para el día de la madre, porque todo el mundo sale desesperado a buscarlos, pero un par de semanas después, los precios vuelven a acomodarse”, recomendó, dejando la sugerencia implícita, tal vez, de correr la celebración en un par de semanas.