El dólar blue cotizó a $603 en Comodoro y acumula un 73% en lo que va del año

La cotización en Buenos Aires para el dólar ‘blue’ fue de $600 en el cierre del mercado, mientras que en la urbe petrolera, la cotización fue de $603, según ‘Infodolar’. Si se compara contra el último pico, alcanzado en el mes de abril, cuando había llegado a $495, la suba representa un 21%, mientras que desde principios de julio, cuando mantenía aquel mismo valor luego de algunos vaivenes, el acumulado es el mismo porcentaje, por lo que la variación en estos 3 meses estaría en línea con la inflación acumulada en ese período.

Sin embargo, cuando se compara contra la cotización del primer día hábil del año 2023, que fue el 3 de enero, entonces el acumulado alcanza el 73%, lo que significa que ahora sí, el paralelo está por encima de la inflación, ya que entre enero y julio el índice estaría en torno a 58%, si es que se confirma la proyección estimada en el 7% para julio.

Ese adelantamiento del dólar frente a la inflación ya comenzó a reflejarse en algunos precios de la canasta básica, tal como reflejó ADNSUR en relación a los valores de la carne, que acumuló un 23% en lo que va de agosto. Si bien ese caso una buena parte de la suba está explicada por el precio de los granos, también refleja parcialmente el movimiento del dólar paralelo, tal como explicó el economista César Herrera, del Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas.

“La suba de la carne tiene que ver con lo que está pasando con el dólar blue y el contado con liquidación –explicó Herrera-, porque por más que sea un mercado chico, el ‘blue’ tiene incidencia sobre los demás precios. A su vez, aumentó el dólar CCL, que es donde buscan las empresas para importar. Todo esto incide en la formación de expectativas, más aun teniendo en cuenta que este domingo se disputan las PASO”.

Herrera añadió que la especulación o búsqueda de cobertura de ahorristas o inversores, previa a las elecciones, incide sobre las subas que se observan en estos días, sumado al hecho de que el Banco Central tiene reservas netas negativas en 10.000 millones de dólares.

Más allá de la suba en estas semanas, la escalada del dólar paralelo sigue por debajo de la inflación acumulada en el último año. Si se toma como referencia record nominal del 21 de julio del año pasado, cuando la cotización trepó a $338, en medio de la crisis tras la salida de Martín Guzmán del Ministerio de Economía y el efímero reemplazo de Silvina Batakis, la actualización de ese valor (aplicando el índice inflacionario) hasta hoy sería cercano a los $730.

Esto significa que si bien hoy la situación es crítica por la falta de dólares y trabas a la importación, no es una corrida similar a la de aquel momento.

QUÉ PASÓ CON EL DÓLAR EN LAS PASO DE 2019

Diversos analistas venían anticipando que en la previa a las elecciones se incrementaría la demanda sobre los distintos tipos de dólar, tanto financieros como el paralelo, en busca de cobertura frente a una posible devaluación del tipo de cambio oficial, como plantea el FMI entre sus exigencias por la deuda contraída en 2018.

El proceso es típico de las etapas electorales. En agosto de 2019, un mes antes de las PASO el dóalr (no había mercado paralelo en ese momento) cotizaba a $43, elevándose sucesivamente hasta el viernes 9 de agosto (las elecciones eran el domingo 11), cuando cerró a $46,90. El lunes 12 de agosto, tras la derrota del gobierno de Macri en las primarias, la cotización trepó un 21%, hasta los $57.

La interpretación de ese momento fue que ante la perspectiva de que ganaría el peronismo, el mercado había reaccionado “con temor”, debido a la perspectiva de una economía más intervencionista por parte del Estado.

Por la misma lógica, ahora las especulaciones dan la proyección contraria. Según los informes que circulan en entidades financieras, los tres escenarios posibles respecto del resultado de las presidenciales auguran distintas perspectivas para el dólar.

Si Juntos por el Cambio obtiene un resultado favorable, con buena proyección para alzarse con las presidenciales en la primera vuelta de octubre, esos análisis sostienen que aun cuando el dólar no se quedará quieto, ya que seguirá evolucionando acorde a la inflación, no habrá un sobresalto mayor a los que se vienen registrando en los últimos meses (que no es poco, pero podría ser aún peor).

Por lo contrario, si el oficialismo hiciera una elección mejor de la esperada, proyectando una buena competitividad para octubre, entonces sí podría haber un salto del billete verde más marcado de lo que ocurrió hasta ahora.

Similar escenario de ‘sorpresa’ se daría, según esas especulaciones, con una elección de Javier Milei más arriba de lo esperado, por encima del tercer lugar en que lo ubicaron las encuestas durante los últimos meses.

En igual sentido, pude observarse lo que ocurrió con las PASO de 2021. Ese año las elecciones fueron el 12 de septiembre, mientras que el dólar blue mostraba una cotización en alza desde el mes previo, cuando oscilaba en $178, para subir a $185 el viernes 10, previo a las elecciones y volver a relajarse en $181 el lunes 13, tras la derrota del oficialismo, que se confirmaría en noviembre de aquel año.