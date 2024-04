"En las clínicas específicamente, tenemos una situación totalmente distinta a la de los prepagos", explicó Seleme, al detallar que el aumento de los ingresos no se ha reflejado de la misma forma en que se evolucionó la cuota de las empresas de medicina prepaga. Al contrario, desde las propias financiadoras de salud anticiparon que habrá una disminución sobre los valores acordados en meses anteriores, a partir del retroceso de los valores de las cuotas dispuesto por el gobierno.

"Va a haber una disminución de lo que nos van a pagar de forma intempestiva y discrecional", dijo, en una entrevista con el programa ‘En Línea x 630’, por lo que advirtió que la situación “se está tornando demasiado difícil para los sanatorios del país, porque continúan con los mismos ingresos, mientras que las obras sociales nacionales han dado aumentos escalonados que no alcanzan a cubrir los costos que han tenido. A su vez, tenemos mayores costos programados para abril, cuando vence la paritaria y deberíamos pagar con un aumento”.

RIESGO DE DESFINANCIAMIENTO

A esto, sumó que se anularon beneficios fiscales que regían para el sector hasta el pasado 30 de marzo. “La idea no es llevar zozobra a nadie en particular, pero es necesario exponer esta situación ante quienes pueden tomar decisiones, para que entiendan que no es simplemente un señor importante al cual se lo acusa, como el de la medicina prepaga, sino un problema en general en el cual todo el sector está absolutamente desfinanciado", afirmó.

En ese marco, insistió en que el incremento en los abonos de afiliados de prepagas no se trasladó en forma equitativa hacia el valor de las prestaciones, pero insistió en remarcar que este sector no es el que abarca exclusivamente al problema de la salud.

“Comodoro tiene una porción importante dentro de este sector, pero necesitamos de todo el resto del subsistema para seguir manteniendo sanatorios que estén a la altura de la circunstancia -advirtió-. La mirada debe ser mucho más amplia, porque el sistema de salud está muy deteriorado, le faltan ingresos y le falta ser más transparente en sus ingresos y gastos. Hoy la medicación tiene un costo muy importante, eso no se pone sobre la mesa. Y el sector de los laboratorios siempre ha estado agazapado y hoy significa el 40% del gasto total, lo que significa un egreso muy importante”.

LA NECESIDAD DE QUE EL GOBIERNO ESCUCHE A UN SECTOR QUE ATIENDE AL 70% DE LA POBLACIÓN

El director de la Clínica del Vall también habló sobre la dificultad de reponer tecnología y mantenerse a la vanguardia debido a la situación económica actual. “Hay mucha reinversión que no se puede hacer en estas circunstancias”, planteó.

Respecto del pedido de las cámaras de clínicas y sanatorios del país para que el gobierno nacional atienda los problemas del sector, que involucran cuestiones impositivas y la relación con todos los financiadores, no solamente con las empresas de medicina prepaga, Seleme advirtió que “en función de las variables macro-económicas que se están sincerando en el país, también es necesario el sinceramiento en el sector de salud privado, que es el que atiende al 70% de la población”.

“Nosotros celebramos que se sinceren todas las variables, pero necesitamos tener alguna voz en esto y que se escuche nuestra situación -concluyó-. La voz de las clínicas y de los médicos debe ser tenida en cuenta, porque las pequeñas empresas de salud somos las que efectuamos el trabajo”.