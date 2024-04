Este jueves, durante una conferencia de prensa, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), se refirió a la inflación en el país y aseguró que “está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente”. Así lo expresó en el marco de las Sesiones de Primavera del organismo internacional, celebrado en Washington, Estados Unidos.

Allí, Georgieva destacó el rápido movimiento al endurecimiento fiscal y la búsqueda de inversión privada, que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. “Mire a la Argentina, un país que ha sido durante mucho tiempo percibido como un rezagado desde el punto de vista de las reformas, ahora se está moviendo muy rápidamente hacia el endurecimiento del gasto fiscal, conseguir la capacidad de la inversión privada para encontrar un mejor rendimiento. La inflación en Argentina está bajando un poco más rápido de lo que esperábamos inicialmente”, explicó la titular del organismo económico.

Cabe recordar que una comitiva del Gobierno, integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, viajaron a tierras estadounidenses para participar del encuentro celebrado por el FMI.

Además, acordaron mantener una reunión este miércoles con Gita Gopinath, "segunda" del organismo. En tanto, Caputo intentará demostrar que llega con las metas cumplidas durante este trimestre y la certeza de que el máximo órgano decisorio del FMI realizará un nuevo desembolso antes de finalizar mayo. En tanto, el titular de la cartera económica buscará la forma para alcanzar un nuevo programa para el año 2025.

Si bien, el objetivo era establecer un nuevo acuerdo para recibir nuevos fondos de 10 mil millones de dólares para salir del cepo a mitad de año y unificar los tipos de cambio. Sin embargo, en su exposición ante los inversores convocados por el banco JPMorgan, el ministro recibió un reclamo por esa situación.

“No estamos dispuestos a correr ningún riesgo. Este es nuestro último baile, nuestra última oportunidad. Y no estamos aquí para correr riesgos que no son necesarios, porque sabemos si seguimos haciendo las cosas correctas puede tomar un poco más de tiempo, pero el país finalmente saldrá de este lío. Y comenzaremos a crecer y se convertirá en un círculo virtuoso”, recordó Caputo.

LA REUNIÓN CON GINOPATH

El ministro de Economía, durante su encuentro con la segunda del FMI, negociará una parte del acuerdo Stand-By, de la gestión de Mauricio Macri. Se transformó en un acuerdo de Facilidades Extendidas y tiene como fecha límite el 31 de diciembre de 2024.

De esta forma, al iniciar el 2025, el gobierno de Milei deberá abonar el préstamo heredado de Macri e incluye intereses y desembolsos regulares para cumplir con el pago del capital adeudado.

Luego de reunirse con Ginopath, la comitiva argentina visitará a Jay Shambaugh, subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro de Estados Unidos. Además, su opinión es importante a la hora de tomar decisiones en el órgano decisorio del FMI.