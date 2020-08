El Necaxa y América se enfrentaron este viernes por la tercera fecha de la Liga MX. Lucas Passerini, el goleador que se inició en Tecka, Chubut, convirtió "el penal mejor pateado del año", según los comentarios del ambiente futbolero que se replicaron en las redes sociales.

"Nací en Formosa, pero nos fuimos a vivir a Tecka cuando tenía 9 años estuve ahí hasta los 14. No nací ahí pero yo me identifico con Tecka porque ahí tengo a mis amigos y a toda mi familia. Tengo muy lindos recuerdos de mi pueblo. Me hice como jugador en Tecka, en los picados y en los potreros. También jugué para Belgrano de Esquel", declaró Passerini en diálogo con Tiempo Deportivo.